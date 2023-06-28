ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при

Теги сборная России ISU танцы на льду Гран-при пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Российские фигуристы не попали в список участников международной серии Гран-при.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение спортсменов по этапам серии, среди участников россиян нет. 

Россияне пропустят вторую серию Гран-при подряд – в марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

Почему и как мучается мировое фигурное катание? Беда не только в деньгах и отстранении России

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

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14 комментариев

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Whiskey cat
Ну не зря же Этери суетилась для своей дочи. Все было известно заранее в кулуарах
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АБZ 49
Должны были включить и не включили?
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Игорь Новиков
Ответ Маргарита В Сафронова
Ну, много потеряют. А наши начинают привыкать к самодостаточности. Уровень ФК у нас очевидно растӗт, а у них очевидно падает...
Из серии: санкции нам только на пользу.
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Волька-ибн-Алёша
а чего это он,что случилось?
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Amneris
Ответ Маргарита В Сафронова
Ну, много потеряют. А наши начинают привыкать к самодостаточности. Уровень ФК у нас очевидно растӗт, а у них очевидно падает...
Куда он растёт-то? Очередные однотипные юниорки Тутберидзе прыгают то, что до них ещё ТШК скакали? У Плющенко вообще полный расколбас. Про мужиков при наличии Чена за рубежом даже не будем, а в танцах главная надежда эпохи «Аскеты» свалили за бугор. С парниками тоже вопросы. Не знаю, рост, по-моему, исключительно отрицательный.
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Katerina Sunny
Про взрослых на этапы ГП и речи не было. Говорили про какие-то квоты для юниоров.
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Pentrak
Ой, а что случилось, почему это так относятся к фигуристам сборной РФ? Зачем лишать международную публику радости лицезреть нашего Анютика?
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Anna Stefan
Ответ Lennuci
Это про Девис и Смолкина? Про остальных уже ясно было заранее.
Так речь про российских, а они грузины.
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Anna Stefan
Ответ Игорь Новиков
Из серии: санкции нам только на пользу.
В данном случае да. Осталось это только осознать и признать)))
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