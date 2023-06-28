ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при

Российские фигуристы не попали в список участников международной серии Гран-при.

Сегодня Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал распределение спортсменов по этапам серии, среди участников россиян нет.

Россияне пропустят вторую серию Гран-при подряд – в марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Почему и как мучается мировое фигурное катание? Беда не только в деньгах и отстранении России

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так