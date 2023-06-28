УЕФА о крымских клубах: «Участие в турнирах под эгидой РФС запрещено. Регион рассматривается как «специальная зона»
УЕФА отреагировал на интеграцию крымских клубов в российский чемпионат.
Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге. В связи с этим УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций.
«Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом.
С 1 января 2015 года регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении УЕФА.
Мы и так нигде не играем
Нас никуда не допускают и потом ещё советуют как нам жить. Абсурд полнейший.
2) *творят непонятно что*
3) за что санкции? за что исключения? русофобы чертовы!
и по новому кругу