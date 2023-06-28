УЕФА о крымских клубах: «Участие в турнирах под эгидой РФС запрещено. Регион рассматривается как «специальная зона»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА РФС Первая лига Вторая лига УАФ ФК Севастополь Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Р-Спорт Жемчужина Ялта Футбол

УЕФА отреагировал на интеграцию крымских клубов в российский чемпионат.

Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге. В связи с этим УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций.

 «Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом.

С 1 января 2015 года регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении УЕФА.

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168 комментариев

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Marky777
Ответ Сергей Галынский
А что вы нам еще сделаете? Мы и так нигде не играем
Все контракты станут недействительными, никого будет нельзя купить или продать. Никаких поступлений средств для молодежи и детей, которые сейчас поступают. Не играем? С Ираком и Ираном играем. Но больше не сможем.
+163
-34
+129
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Сергей Галынский
А что вы нам еще сделаете?
Мы и так нигде не играем
+116
-57
+59
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Marky777
Ответ Bartez1986
а как они это могут запретить? Чеферин на базе в Ялте дверь на ключ закроет, или что?
Исключит РФС. Все просто
+63
-15
+48
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сервисник
Интересное время, всё специальное)
+43
-4
+39
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Аркадий Аркадич
Очень жаль. Ну вы там пишите еще, нам всем очень интересно.
+44
-18
+26
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Wayne Gretzky 99
Ответ Marky777
Все контракты станут недействительными, никого будет нельзя купить или продать. Никаких поступлений средств для молодежи и детей, которые сейчас поступают. Не играем? С Ираком и Ираном играем. Но больше не сможем.
Напрасно ты перед недоумками бисер мечешь. Бесполезно.
+36
-11
+25
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КобеКириленко
Ответ Илья Савчук
причем тут они, если одни признаны в ООН, а другие входят в Еврозону как полноценные государства. Лишь бы ляпнуть. Крым же не признан даже усатой картофелиной.
Когда Косово вошло в ООН? Гибралтар с 2020 года не член ЕС. Ты хоть учебник по международному праву взял почитать.
+23
-1
+22
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Tydeus
Ответ Илья Савчук
причем тут они, если одни признаны в ООН, а другие входят в Еврозону как полноценные государства. Лишь бы ляпнуть. Крым же не признан даже усатой картофелиной.
Косово не признано ООН
+22
-3
+19
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Франк Небо
Косово и Гибралтар? Не, это не про них))
+47
-30
+17
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Илья Савчук
Ответ Франк Небо
Косово и Гибралтар? Не, это не про них))
причем тут они, если одни признаны в ООН, а другие входят в Еврозону как полноценные государства. Лишь бы ляпнуть. Крым же не признан даже усатой картофелиной.
+31
-19
+12
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Verhovn
А нам всё равно, мы волшебную косим трынь-траву😄
Нас никуда не допускают и потом ещё советуют как нам жить. Абсурд полнейший.
+40
-28
+12
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Normic
Давайте уже!!! Принимайте крымские клубы в ФНЛ и получайте бан, побыстрее пожалуйста!!!
+20
-8
+12
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Жирный Лукаку
Ответ Bartez1986
исключит откуда? или то, что РФС куда-то включен, что-то сейчас даёт?
Приостановить – это временно. Исключить – это навсегда
+13
-2
+11
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AVKU
Сбера тоже в Крыму не было. Сейчас есть. И так под санкциями все что только можно, бояться уже нечего.
+15
-6
+9
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Ivan Balashov
Ответ Виткот
И что? Ну посмотрим дворовой футбол
Откуда такая тяга жертвовать главными турнирами континента ради дворового футбола?
+13
-6
+7
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Bartez1986
а как они это могут запретить? Чеферин на базе в Ялте дверь на ключ закроет, или что?
+35
-28
+7
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Олег Ковальчук
Ответ Spartakus1984
Кто такие УЕФА?Это политическая орагнизация?За Крым проголосовали Крымчане,все законно.Как УЕФА может давать юридическую оценку Крыму?
мы у себя на кухне проголосовали за вхождение Мадагаскара в состав ЮАР
+9
-3
+6
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kvint(ksk)
Ответ Сергей Галынский
А что вы нам еще сделаете? Мы и так нигде не играем
Исключат из УЕФА. Те потеря у всех клубов статуса профессиональных , обнуление всех контактов игроков . Ну и потеря грантов от УЕФА , а это немалые суммы. Не говоря уже о том , что последующее восстановление потребуется согласование 75% стран ЕС. А там условная Польша, Прибалтика и еще Дофига стран , которые будут торпедировать нашу заявку, уже после падения режима и снятия санкций. В общем если есть желание отбросить развитие футбола в РФ до уровня ЦАР, Южного Судана или Бутана, дерзайте .
+12
-6
+6
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Франк Небо
Ответ Илья Савчук
Что рассказать? Что это спорная территория? Это не мешает быть заморской территорией Британии и входить в ЕС как равноправный член.
А вот и не угадал. Гибралтар не в ЕС. Хотя для вас может и Антарктида в Австралии, я уже ничему не удивлюсь. А Испания упоминалась и в вопросе Косово, но тебе и об этом неизвестно, у тебя и Косово общепризнано)))
+7
-1
+6
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anceon332
Ответ Artem Ka
Или обратная сторона. Можно условных 30+ летних звезд не покупать. Дал ему хорошую личку, он несмотря на действующий контракт ушел в РПЛ. А по факту УЕФА не идиоты, выкидывать РФ ради никому не нужной Украины. Погрозят пальчиком, оставят действующие санкции и будут смотреть, а что дальше
Украина никому не нужная, а РФ очень нужна УЕФА? Проснись, ты ...
+7
-1
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Дмитрий Бервинов
Ответ Verhovn
А нам всё равно, мы волшебную косим трынь-траву😄 Нас никуда не допускают и потом ещё советуют как нам жить. Абсурд полнейший.
1) "А нам всё равно!))"
2) *творят непонятно что*
3) за что санкции? за что исключения? русофобы чертовы!
и по новому кругу
+8
-2
+6
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ZjzoRe
Ответ Tratata
Ну и что? Россия все равно фактически исключена из УЕФА и ФИФА и отстранена от турниров, потому нужно слать этих холуев сша вслед за украинским контрнаступом)))
загубить российский футбол чтобы годик поиграть с крымскими кудесниками мяча?
+33
-27
+6
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Жирный Лукаку
Ответ Adeen
Там другая спец.зона, в Восточной Европе, непонятно каким образом играет в евро. чемпионатах и мировых. Сербам явно не хватает пояснений "ну вот так" и "это другое".
У Косово свой чемпионат как бы, а не в составе другой страны
+9
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Беня_Финитас
Ответ Bartez1986
исключит откуда? или то, что РФС куда-то включен, что-то сейчас даёт?
дает членство в ФИФА и УЕФА . РФС до сих пор регулярно получает деньги на развитие и различные программы . Система контрактов действует и различные спортивные суды и арбитражи . после исключения требуется 75% голосов для включения обратно . благодаря доброй памяти , которую оставила Россия народам мира обратного включения можно ждать лет 50 . хочешь с крымчанами в футбол поиграть ? да на здоровье !
+13
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Беня_Финитас
Ответ сервисник
Интересное время, всё специальное)
лишь бы не как в 90-х . ( писала на спорцру ботоферма )
+15
-10
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