УЕФА о крымских клубах: «Участие в турнирах под эгидой РФС запрещено. Регион рассматривается как «специальная зона»

УЕФА отреагировал на интеграцию крымских клубов в российский чемпионат.

Ранее « » и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во . В связи с этим потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций.

«Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом.

С 1 января 2015 года регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении .