Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги
Анже Копитар может пропустить несколько недель.
«Кингс» объявили, что форвард выбыл из-за травмы ноги.
Капитан «Лос-Анджелеса» уже пропустил игру против «Питтсбурга» (2:4) 17 октября.
Анже Копитар ранее сообщил, что этот сезон станет заключительным для него в карьере.
38-летний нападающий «Лос-Анджелеса» набрал 4 (0+4) очка в 4 матчах регулярного чемпионата-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Лос-Анджелеса»
