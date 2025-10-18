Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги

Анже Копитар может пропустить несколько недель.

«Кингс» объявили, что форвард выбыл из-за травмы ноги.

Капитан «Лос-Анджелеса » уже пропустил игру против «Питтсбурга» (2:4) 17 октября.

Анже Копитар ранее сообщил, что этот сезон станет заключительным для него в карьере.

38-летний нападающий «Лос-Анджелеса» набрал 4 (0+4) очка в 4 матчах регулярного чемпионата-2025/26.