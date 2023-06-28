Юрий Борзаковский: «Российские спортсмены – самые сильные во всем мире. Это ни для никого не секрет, на Западе это знают, нас боятся»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Борзаковский Олимпийская сборная России ОКР Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский назвал российских спортсменов самыми сильными в мире.

«Российские спортсмены – самые сильные во всем мире, в любом случае. Это ни для никого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся.

Я думаю, что спортивное руководство сделает все возможное для нашего возвращения, мы еще вернемся на олимпийскую арену и докажем, что мы лучшие», – сказал чемпион Олимпиады-2004 в беге на 800 м.

Сейчас Борзаковский возглавляет комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

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19 комментариев

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shickana
Еще один - Медведева с утра перечитал.
+11
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Yasha Kotidze
Невыносимо больно от того, как теряют свое лицо кумиры детства
+10
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иг1171
Самые сильные ? А чего же победа только одна на 800м ?
+5
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Рус Киссенжер
борзаковский самый сильный глава фла в мире. такой сильный,что если бы его не вытурили с позором,то развалил бы все до основания.
+2
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Арсен Венгер (копия)
А если спортсмены из рф будут бегать с боеголовкой от ракеты, то их будут ещё больше бояться!!
+2
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AWACS555
От создателей лучшей армии мира, лучшего президента, страны ... итд
+2
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Дэннис Молинарев
Забыл добавить, что у нас еще самая сильная россгвардия и мы ни на кого не нападали
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Russ Ivan
Ответ Yasha Kotidze
Невыносимо больно от того, как теряют свое лицо кумиры детства
Не сотвори себе кумира...
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Dizzod
Ответ иг1171
Самые сильные ? А чего же победа только одна на 800м ?
потому что враги кругом
+1
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Рус Киссенжер
Ответ shickana
Еще один - Медведева с утра перечитал.
или с вечера соловйоба наслушался.
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Бутан Пропанович
Может над нами, что распыляют?
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Pikachu Pikachu
В каких-то да, но явно не в легкой атлетике
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Иван Иванов
Дак а зачем вам вам эта мировая арена?
А то вдруг окажется что это не так.
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Иван Иванов
Когда-то я тебя уважал.
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Savarona25
Самые сильные во всем мире? Не правильнее было бы сказать "вполне конкурентные в ряде видах спорта"? Ну а формулировка "нас боятся" и стандартное про интриги вообще удручают.
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мистер бин
И завидуют
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Yeti_17
Особенно футболисты.
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Yasha Kotidze
Ответ Russ Ivan
Не сотвори себе кумира...
В детстве такими категориями, к сожалению, не думаешь.
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Dizzod
Ответ Иван Иванов
Дак а зачем вам вам эта мировая арена? А то вдруг окажется что это не так.
правильно, зачем соревноваться со слабыми. надо на Спартакиаде где только самые сильные.
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