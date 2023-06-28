Юрий Борзаковский: «Российские спортсмены – самые сильные во всем мире. Это ни для никого не секрет, на Западе это знают, нас боятся»

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский назвал российских спортсменов самыми сильными в мире.

«Российские спортсмены – самые сильные во всем мире, в любом случае. Это ни для никого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся.

Я думаю, что спортивное руководство сделает все возможное для нашего возвращения, мы еще вернемся на олимпийскую арену и докажем, что мы лучшие», – сказал чемпион Олимпиады-2004 в беге на 800 м.

Сейчас Борзаковский возглавляет комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).