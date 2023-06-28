«Бавария» даст за Кейна около 93 млн евро с учетом бонусов. «Тоттенхэм» намерен отклонять все предложения

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» планирует сделать новое предложение о трансфере Харри Кейна из «Тоттенхэма».

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, мюнхенский клуб намерен предложить за Кейна около 80 млн фунтов (около 93 млн евро) с учетом бонусов.

«Тоттенхэм» придерживается прежней позиции – клуб намерен отклонить все поступающие предложения.

Ранее лондонский клуб не продал Кейна в «Баварию» за 70 млн евро и бонусы, а также сообщил Харри, что не отпустит его этим летом. При этом нападающий уже договорился с мюнхенцами об условиях личного контракта.

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Статистику нападающего, контракт которого рассчитан до 2024 года, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает

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70 комментариев

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Запасной Канал Бобра
100 лямов или ещё 1 сезон в котором они ничего в любом случае не добьются? Лёгкий вопрос для всех кроме лысых по имени Леви. Великолепный игрок, но не продавать в таких условиях это смешно имхо.
+66
-3
+63
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Сергей Логинов
Ответ Александр Пономарёв
Кейн должен надавить на Леви
Надавить? На Леви? 🤣🤣🤣
+41
-2
+39
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Павел Варламов
Отпустите парня, тем более за неплохие деньги, пусть хоть что нибудь выиграет на клубном уровне
+32
-1
+31
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Алексей Ненахов
Уйдёт бесплатно потом , а сейчас хороший способ заработать
+17
-3
+14
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Rick Sanchezz
Ответ Алексей Ненахов
Уйдёт бесплатно потом , а сейчас хороший способ заработать
И пусть уходит бесплатно, Леви заслужил это
+10
-1
+9
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Жирный Лукаку
Ответ Алексей Ненахов
Уйдёт бесплатно потом , а сейчас хороший способ заработать
Так не раз говорили, но Кейн продлевал контракт. Никуда он бесплатно не уйдёт, видимо, в ТТХ и закончит
+8
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Абдула Магомедсаидов
Ответ jzx8
За Кейна как минимум надо 150 млн предлагать, в другом случае это просто трата времени
В здравом смысле не будут такие деньги давать за игрока у которого остаётся год по контракту
+7
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Александр Пономарёв
Кейн должен надавить на Леви
+10
-5
+5
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Flash
Ответ werowolf-gears
Пускай остается в ттх до конца карьеры
без трофеев
+6
-2
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werowolf-gears
Пускай остается в ттх до конца карьеры
+9
-6
+3
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arsenal.ave
Ответ Запасной Канал Бобра
100 лямов или ещё 1 сезон в котором они ничего в любом случае не добьются? Лёгкий вопрос для всех кроме лысых по имени Леви. Великолепный игрок, но не продавать в таких условиях это смешно имхо.
Есть еще один подобный товарищ из Вест Хэма
+3
0
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Aleksey Yashin
Бавария: *Предлагает почти 100 млн*
Тоттенхэм: Не хочу, не буду!
+4
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SopTecret
Гарри Кейн и узник Тоттенхема
(правда, это один человек)
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Ванильный Мишка
Леви неадекват
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rarrih
Во смеху будет, если Бавария с Кейном не выиграет бундеслигу, а тоттенхем возьмет кубок Англии ))
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Dottore
Свободу Кейну!
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falkao2013
Ну Леви и жадина конечно
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London.is.blue
Не совсем понимаю зачем Тоттенхэм его так долго удерживает, если титулов все равно не было, нет, и вряд ли будут.

Или Кейн для них как трофей. Мол, хоть какой-то престиж клуба сохраняет.

Видимо Кейн держит интерес к клубу, и помогает выбивать рекламные контракты. Которые на дистанции дороже трансфера. Это единственные объяснение.
+3
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Юрий Балышев
Это провал, старый Англичанин идёт на последний контракт, я бы понял если бы его взяли свободным агентом,ну или хотя бы по цене Мане. При Тухеле всё стало с ног на голову.
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artman
Ответ Сергей Логинов
Надавить? На Леви? 🤣🤣🤣
Да с чего вы взяли, что на Леви нельзя надавить, что он держит Харри в рабстве? Имхо, Харри все эти годы не уходил по одной важной причине - никогда он сам полноценно НЕ РЕШИЛ, что ТОЧНО хочет уйти из ТТХ. Несмотря ни на что, он любит клуб, Лондон, фанатов итд. Ему хорошо в ТТХ - да, так тоже бывает. Уверен, и 2 года назад, когда мс был близок к покупке, и щас, Харри не приходил к Леви и говорил: "Я ухожу. Все. Продай меня, прошу, я не хочу играть за ТТХ". Очевидно, что его позиция примерно такая "Ну, вообще я хочу трофеи, вроде хочу поиграть за МС/Баварию, но ТТХ я тоже люблю... Не знаю...". Вот Леви и не хочет продавать. Уверен, если бы Харри правда на 200 процентов хотел уйти - давно бы ушел. Дело совсем не только в Леви. Ни в каком рабстве Кейна не держат, мы не в 17-м веке живём.
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Денис Курбатов
выплатить отступные за холанда год назад не захотели, а теперь платят 100 за 30летнего
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Тюменец
Ответ London.is.blue
Не совсем понимаю зачем Тоттенхэм его так долго удерживает, если титулов все равно не было, нет, и вряд ли будут. Или Кейн для них как трофей. Мол, хоть какой-то престиж клуба сохраняет. Видимо Кейн держит интерес к клубу, и помогает выбивать рекламные контракты. Которые на дистанции дороже трансфера. Это единственные объяснение.
Кейн сам продлевал контракты, подписывая долгосрочные. Он кучу раз выдыхал, что-то типа мол Тоттенхэм его родной клуб, он готов играть за него и забивать, пока будет полезен, и все такое...
В целом, его позиция понятна, но ему, видимо, не очень понятны перспективы, с такой тренерской чехардой и пустыми тратами, а значит сложно надеяться зацепить трофей, но остаться рекордсменом по бомбардирским делам в "шпорах" он явно не прочь, вписав себя в историю.
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Тамазик Хеладзе
Бедняга Кейн, дайте ему носок уже, пожалуйста!
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Зизуха
Уже просто бесит Леви
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Karl Winburg
Лучше бы за молодого и крутого Холланда столько дали год назад,
а не за стараеющего Кейна.

Лично не вижу смысла.
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