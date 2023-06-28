«Бавария» даст за Кейна около 93 млн евро с учетом бонусов. «Тоттенхэм» намерен отклонять все предложения
«Бавария» планирует сделать новое предложение о трансфере Харри Кейна из «Тоттенхэма».
По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, мюнхенский клуб намерен предложить за Кейна около 80 млн фунтов (около 93 млн евро) с учетом бонусов.
«Тоттенхэм» придерживается прежней позиции – клуб намерен отклонить все поступающие предложения.
Ранее лондонский клуб не продал Кейна в «Баварию» за 70 млн евро и бонусы, а также сообщил Харри, что не отпустит его этим летом. При этом нападающий уже договорился с мюнхенцами об условиях личного контракта.
В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Статистику нападающего, контракт которого рассчитан до 2024 года, можно найти здесь.
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(правда, это один человек)
Или Кейн для них как трофей. Мол, хоть какой-то престиж клуба сохраняет.
Видимо Кейн держит интерес к клубу, и помогает выбивать рекламные контракты. Которые на дистанции дороже трансфера. Это единственные объяснение.
В целом, его позиция понятна, но ему, видимо, не очень понятны перспективы, с такой тренерской чехардой и пустыми тратами, а значит сложно надеяться зацепить трофей, но остаться рекордсменом по бомбардирским делам в "шпорах" он явно не прочь, вписав себя в историю.
а не за стараеющего Кейна.
Лично не вижу смысла.