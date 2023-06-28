«Бавария» даст за Кейна около 93 млн евро с учетом бонусов. «Тоттенхэм» намерен отклонять все предложения

«Бавария» планирует сделать новое предложение о трансфере Харри Кейна из «Тоттенхэма».

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, мюнхенский клуб намерен предложить за около 80 млн фунтов (около 93 млн евро) с учетом бонусов.

«Тоттенхэм» придерживается прежней позиции – клуб намерен отклонить все поступающие предложения.

Ранее лондонский клуб не продал Кейна в «Баварию» за 70 млн евро и бонусы, а также сообщил Харри, что не отпустит его этим летом. При этом нападающий уже договорился с мюнхенцами об условиях личного контракта.

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за « » во всех турнирах. Статистику нападающего, контракт которого рассчитан до 2024 года, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает