Германия заняла 4-е место в группе с Англией, Израилем и Чехией на молодежном Евро

Сборная Германии U-21 заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.

В заключительном туре группового этапа молодежная сборная Германии уступила Англии со счетом 0:2.

Набрав лишь одно очко в трех матчах, Германия заняла последнее место в группе C со сборными Англии (9), Израиля (4) и Чехии (3).

В плей-офф турнира вышли сборные Англии и Израиля.