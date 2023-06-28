Германия заняла 4-е место в группе с Англией, Израилем и Чехией на молодежном Евро

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Сборная Германии U-21 заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.

 В заключительном туре группового этапа молодежная сборная Германии уступила Англии со счетом 0:2.

Набрав лишь одно очко в трех матчах, Германия заняла последнее место в группе C со сборными Англии (9), Израиля (4) и Чехии (3).

В плей-офф турнира вышли сборные Англии и Израиля.

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48 комментариев

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Влад Ким
Команда мигрантов. Всегда считал что молодёжные чемпионаты интересны тем, что игроки играют за престиж своей страны, а не за деньги. Но нынешняя Германия это исключение. Там и ди Сальво красавец, его команда сливает 2:0 в первом тайме, а он просто лыбу давит! Англичане в пол силы играли, а во втором тайме вообще пешком ходили. Да, немцы это просто дно. Единственный кто действительно играл это Штиллер, к нему вопросов вообще нет, все 3 матча отыграл на уровне. Команда без идеи и тренер там вообще непонятно для чего
+39
-6
+33
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Balt
В общем, немецкая футбольная система подготовки кадров которую хвалили все в 2000 и в начале 2010-ых явно в кризисе. Интересно, в чём же проблема?
+30
-3
+27
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Влад Ким
Ответ Экспертное мнение
А Озил, Гюндоган, Подольски, Клозе, Хедира, Боатенг чистокровные арийцы
Когда играли эти парни, все равно костяк был из немцев. а сейчас? больше половины состава мигранты, как и главный тренер. даже на воротах Эфиоп стоит
+22
-5
+17
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Экспертное мнение
Ответ Влад Ким
Команда мигрантов. Всегда считал что молодёжные чемпионаты интересны тем, что игроки играют за престиж своей страны, а не за деньги. Но нынешняя Германия это исключение. Там и ди Сальво красавец, его команда сливает 2:0 в первом тайме, а он просто лыбу давит! Англичане в пол силы играли, а во втором тайме вообще пешком ходили. Да, немцы это просто дно. Единственный кто действительно играл это Штиллер, к нему вопросов вообще нет, все 3 матча отыграл на уровне. Команда без идеи и тренер там вообще непонятно для чего
А Озил, Гюндоган, Подольски, Клозе, Хедира, Боатенг чистокровные арийцы
+24
-9
+15
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Бекболат Тұяқ
У Германий какие та проблемы после 2014. Даже в молодежке
Так они евро то молодежное брали, кажется, один раз после этого. Да и кубок конфедераций
+16
-2
+14
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Бекболат Тұяқ
У Германий какие та проблемы после 2014. Даже в молодежке
+11
-3
+8
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Влад Ким
Ответ Balt
В общем, немецкая футбольная система подготовки кадров которую хвалили все в 2000 и в начале 2010-ых явно в кризисе. Интересно, в чём же проблема?
Конкретно в этом случае-тренер. Хотя были бы такие как Виртц и Мурсиала , наверное было бы не так уныло. Вон мукоко пенальти не забил, его в соц сетях полили фикалиями , так он обиделся и больше не играл. хотя и говорят что травма, но с трудом верится
+6
0
+6
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Даниил Нестрогаев
Ответ zzzeeerrrooo
У Франции
У Грузии
+8
-2
+6
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Filipp Gorski
Довольно очевидно
Состав Германии второсортный
Вот у Англии самая звездная команда наверное
+5
0
+5
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Влад Ким
Ответ Экспертное мнение
Я тебе и назвал больше половины состава, посчитай
если ты про 2014, то там помимо озила, клозе, хедиры и боатенга все же играли Нойер, Лам, Хуммельс, Крамер, Швайни, Кроос, Мюллер и тот самый, который Аргентине последний забил. до этой сборной, при Баллаке и ко, тоже основная часть команды-немцы.
+7
-2
+5
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Helge
немцы ушил от старого футбола команды-машины, набрали в состав иммигрантов или их детей, поэтому у нынешних команд Германии нет ни своего стиля, ни характера
+7
-3
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Filipp Gorski
Довольно очевидно Состав Германии второсортный Вот у Англии самая звездная команда наверное
У Франции
+4
0
+4
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Balgali Myrzahmet
Нужно больше нeгpoв (отсылка к Варкрафт)
+3
0
+3
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dimamak10
Ответ Автомобилист Зажопинск
Так они евро то молодежное брали, кажется, один раз после этого. Да и кубок конфедераций
Последний евро 2 года назад. Их тренера хотели в сборную России назначить , а в итоге ушел в сборную Турции
+1
0
+1
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Экспертное мнение
Ответ Влад Ким
если ты про 2014, то там помимо озила, клозе, хедиры и боатенга все же играли Нойер, Лам, Хуммельс, Крамер, Швайни, Кроос, Мюллер и тот самый, который Аргентине последний забил. до этой сборной, при Баллаке и ко, тоже основная часть команды-немцы.
Ты говоришь так, будто Клозе Подольски, Хедира, Озил, Боатенг какие-то ноунеймы и без немцев ничего не стоят)) Да может нынешней Германии как раз не хватает качественных турков и поляков? Напоминаю, Клозе лучший бомбардир в истории ЧМ, и он поляк. Не видать без этих мигрантов Германии никакого кубка мира в 2014.
+2
-1
+1
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Экспертное мнение
Ответ Влад Ким
Когда играли эти парни, все равно костяк был из немцев. а сейчас? больше половины состава мигранты, как и главный тренер. даже на воротах Эфиоп стоит
Я тебе и назвал больше половины состава, посчитай
+3
-2
+1
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brace
Германию имеют по всем фронтам.
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Влад Ким
Ответ Jens Provgaard
Открой теме секрет, 2 года назад Германия выиграла молодёжный Евро , с кучей игроков с корнями других стран (Озджан, Нмеча, Вагнома, Самарджич и т.д.)
Только Вагноман, а не Вагном и он там не был основным, выходил с банки. Озджан, Нмеча, Бериша и Баку были основными их было всего четверо! А Самарджича, на сколько я помню, в той сборной не было. Возможно ошибаюсь.
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Alexey Key
Ответ Balgali Myrzahmet
Нужно больше нeгpoв (отсылка к Варкрафт)
За WC3 плюс немедля!
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Влад Ким
Ответ выходец из убежища
Комментарий удален пользователем
а причём здесь Франция? Во Франции все совсем иначе, как и в Англии. За счёт своих колоний эти мигранты давным давно натурализованны. А Германию лучше с Италией по этому соотношению мерить
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Валерий Рытов
Молодежные турниры не показатель. Хотя стоит отметить, что из знакомых имен я здесь встретил только Мукоко, Шади и Вагномана, которых не назовешь звездами. У той же Англии играли игроки ротации топ-клубов или тот же Рэмзи из основы Астон Виллы, почти все знакомые.
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nolan_90
Ответ Balt
В общем, немецкая футбольная система подготовки кадров которую хвалили все в 2000 и в начале 2010-ых явно в кризисе. Интересно, в чём же проблема?
В реализации моментов. Правда этот Евро я не смотрел, может там и по игре дно.
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Бекболат Тұяқ
Ответ Влад Ким
It doesn’t matter!
Oh duck here we go again
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Влад Ким
Ответ Jens Provgaard
У Фрнации 90% состава с корнями и родителями из Африки или других стран, а многие даже и не родились во Франции. и это никак не мешает им выходить в финал ЧМ 2 раза подрят, а ещё финал Евро в 2016. Да и победный команла 98-го с Заданом, , Десайи, Тюрамом, Трезеге , Джоркаефом и так далее. Причём тут вообще мигранты?
Францию, как и Англию здесь не уместно в пример ставить, т.к. там все совсем по другому. Во Франции, как и Англии за счёт их колоний эти мигранты натурализованы были слишком уж давно. А в бундестим, как и в Италии, к примеру, немного иначе все было.
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Ничего Смешного
Ответ Balt
В общем, немецкая футбольная система подготовки кадров которую хвалили все в 2000 и в начале 2010-ых явно в кризисе. Интересно, в чём же проблема?
В 08 году подобные разговоры были
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