Германия заняла 4-е место в группе с Англией, Израилем и Чехией на молодежном Евро
Сборная Германии U-21 заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.
В заключительном туре группового этапа молодежная сборная Германии уступила Англии со счетом 0:2.
Набрав лишь одно очко в трех матчах, Германия заняла последнее место в группе C со сборными Англии (9), Израиля (4) и Чехии (3).
В плей-офф турнира вышли сборные Англии и Израиля.
Состав Германии второсортный
Вот у Англии самая звездная команда наверное