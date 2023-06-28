«Ман Сити» вышел из борьбы за Райса – предложение «Арсенала» на 100+5 млн фунтов не повторят. «Канониры» обсуждают структуру выплат с «Вест Хэмом»
«Манчестер Сити» вышел из борьбы за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
Первым о неготовности «Сити» повторить предложение «Арсенала» на 100+5 млн фунтов сообщил журналист Daily Mail Джек Гоан.
Источники добавили, что переговоры между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» продолжаются. Они обсуждают структуру выплат – «канониры» хотят выплачивать сумму трансфера на протяжении пяти лет, а «Вест Хэм» хочет получить большую часть денег за два года.
Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что «Манчестер Сити» не повторит предложение «Арсенала» и выйдет из гонки. Теперь лондонцы крайне уверены в успешном завершении сделки. Инсайдер Бен Джейкобс подтверждает эти сведения.
Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
Так охота плюсиков нафармить??)
Я как болельщик Арсенала пишу, Райс и за 50 не нужен, есть Барелла и Горецка, оба лучше и дешевле обойдутся
б) у Парти был очень серьезный репутационный скандал в прошлом сезоне, спустили на тормозах но осадочек остался, да и в клубе могут знать больше
в) именно центр полузащиты слабое место, можно сколько угодно говорить про потери очков с аутсайдерами но побеждай Арс на Этихаде - были бы чемпионами, но там Сити (пересмотри) через зону Джаки и Парти гулял как по променаду
Просто Райс это молодой бык, который играет почти без замен. А Кове 29, и у него травмы частенько.
с другой стороны, игрок нужен именно сейчас, а не на флажке ТО, когда ВХЮ отпустил бы его миллиончиков на 20 дешевле. да и не факт, что именно в арсенал.