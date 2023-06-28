«Ман Сити» вышел из борьбы за Райса – предложение «Арсенала» на 100+5 млн фунтов не повторят. «Канониры» обсуждают структуру выплат с «Вест Хэмом»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» вышел из борьбы за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Первым о неготовности «Сити» повторить предложение «Арсенала» на 100+5 млн фунтов сообщил журналист Daily Mail Джек Гоан.

Источники добавили, что переговоры между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» продолжаются. Они обсуждают структуру выплат – «канониры» хотят выплачивать сумму трансфера на протяжении пяти лет, а «Вест Хэм» хочет получить большую часть денег за два года.

Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что «Манчестер Сити» не повторит предложение «Арсенала» и выйдет из гонки. Теперь лондонцы крайне уверены в успешном завершении сделки. Инсайдер Бен Джейкобс подтверждает эти сведения. 

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

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86 комментариев

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2vdhrvmmzf
Фанаты Арсенала только выучили мантру про «слава Богу, за такие деньги вообще не нужен, пусть валит в Сити», как придётся переучивать на «мы забрали это топище!»
+57
-13
+44
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rewind
Ответ Влад Белянский
Это что постанова какая-то?
ага, что-то вроде недавней "специальной кулинарной операции" :)
+34
-3
+31
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Акира_1
Будет забавно, когда у Пепки Ковачич зв 30 лямов принесет больше пользы, чем распиаренный Райс за + 100 лямов в Арсенале.
+44
-18
+26
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ML26
Ответ Акира_1
Будет забавно, когда у Пепки Ковачич зв 30 лямов принесет больше пользы, чем распиаренный Райс за + 100 лямов в Арсенале.
Только Райс на 5 лет младше, да и позиции у них разные, чтобы по пользе их сравнивать
+21
-2
+19
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Rick Sanchezz
Ответ 2vdhrvmmzf
Фанаты Арсенала только выучили мантру про «слава Богу, за такие деньги вообще не нужен, пусть валит в Сити», как придётся переучивать на «мы забрали это топище!»
Все, абсолютно все фаны Арсенала пишут, что он и за 80 не нужен и тут пользователь спортса 2vdhrvmmzf решает, что фаны Арса вдруг переобуются в воздухе, причем ни один болельщик Арсенала еще ничего подобного не писал.

Так охота плюсиков нафармить??)

Я как болельщик Арсенала пишу, Райс и за 50 не нужен, есть Барелла и Горецка, оба лучше и дешевле обойдутся
+16
-7
+9
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IntoTheRainBow
Ответ sergen
Арсеналу тоже надо бы выходить, он близко не стоит 125 миллионов евро. Не очевидно что он вообще сколько либо лучше того же Партри.
а) Парти стеклянный, ему за 30 и здоровее он не станет

б) у Парти был очень серьезный репутационный скандал в прошлом сезоне, спустили на тормозах но осадочек остался, да и в клубе могут знать больше

в) именно центр полузащиты слабое место, можно сколько угодно говорить про потери очков с аутсайдерами но побеждай Арс на Этихаде - были бы чемпионами, но там Сити (пересмотри) через зону Джаки и Парти гулял как по променаду
+8
0
+8
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sergen
Арсеналу тоже надо бы выходить, он близко не стоит 125 миллионов евро. Не очевидно что он вообще сколько либо лучше того же Партри.
+9
-1
+8
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Влад Белянский
Это что постанова какая-то?
+11
-4
+7
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Stivi M.D.
Отдать больше сотки за чела с годовым контрактом. Я понимаю там Холланд был бы, Винисиус, Мбаппе, но это всего лишь Райс. Канониры сошли с ума
+12
-5
+7
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доломит
почему то кажется что в этом году Филлипс заиграет у МС. у Пепа многие в первый год на лавке сидят, а потом становятся топами, Гриллиш и Аке не дадут соврать
+8
-3
+5
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Umid Rahimov
Умные люди с Сити, знают что делают
+7
-2
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Rick Sanchezz
Ответ Stivi M.D.
Отдать больше сотки за чела с годовым контрактом. Я понимаю там Холланд был бы, Винисиус, Мбаппе, но это всего лишь Райс. Канониры сошли с ума
Там 1+1, не просто 1 год
+5
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London.is.blue
Ответ Акира_1
Будет забавно, когда у Пепки Ковачич зв 30 лямов принесет больше пользы, чем распиаренный Райс за + 100 лямов в Арсенале.
Будь Кове 24, он бы столько же стоил.

Просто Райс это молодой бык, который играет почти без замен. А Кове 29, и у него травмы частенько.
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выходец из убежища
Ответ Сикарио
Какой он распиаренный, его никто не знает, ноунейма. Ковачич еще в Реале был известен.
У ноунейма в 24 года больше 200 игр в АПЛ и 41 за сборную Англии.
+2
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Marcus-light
Ответ Rick Sanchezz
Все, абсолютно все фаны Арсенала пишут, что он и за 80 не нужен и тут пользователь спортса 2vdhrvmmzf решает, что фаны Арса вдруг переобуются в воздухе, причем ни один болельщик Арсенала еще ничего подобного не писал. Так охота плюсиков нафармить??) Я как болельщик Арсенала пишу, Райс и за 50 не нужен, есть Барелла и Горецка, оба лучше и дешевле обойдутся
Вы играете в футбольного менеджера, и ещё заявляете, что Горецка дешевле). По факту же все англичане, которые играют в основе сборной, в своих клубах играют великолепно (разве что Маунт спорно). К чему скепсис? Из-за ценника? Ну, Райс за 100 точно лучше Пепе за 80, и Мустафи за 50, правда ведь?
+3
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TravenS
Может Сити специально вклинился, чтобы с Арсенала побольше денег стрясти?) Ибо я вообще не понимаю, накой Райс нужен в команде Гвардиолы
+2
0
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Karra
Ответ Акира_1
Будет забавно, когда у Пепки Ковачич зв 30 лямов принесет больше пользы, чем распиаренный Райс за + 100 лямов в Арсенале.
да, будем надеяться воткнёт пару раз пенсам, это уже окупит 30 лямов
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Мари Хуан
Вот сейчас можно начинать торговать и вест хэму меньше предлагать)
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rooney pers
Слишком дорого для Сити, не потянут.
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Александр Боровицкий
Замечательно.
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Сикарио
Ответ Акира_1
Будет забавно, когда у Пепки Ковачич зв 30 лямов принесет больше пользы, чем распиаренный Райс за + 100 лямов в Арсенале.
Какой он распиаренный, его никто не знает, ноунейма. Ковачич еще в Реале был известен.
+10
-9
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Buba
Ответ Xabi Alonso78
Шити хочет показать, что он не мешок, но вменяемых людей они все равно переубедить не смогут)
Нефтепроект решил прикинуться неплатежеспособным, но это их не спасёт от 4 лиги.
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Karra
Ответ Собиратель хаоса
Походу Сити с Вест Хэмом в доле. Специально раскрутили лондонский мешок на 100+ млн. за среднего игрока, которому остался год по контракту.
не думаю, что сити был в доле, к сожалению арсенал сам повелся на придуманную журналистами конкуренцию.
с другой стороны, игрок нужен именно сейчас, а не на флажке ТО, когда ВХЮ отпустил бы его миллиончиков на 20 дешевле. да и не факт, что именно в арсенал.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Собиратель хаоса
Походу Сити с Вест Хэмом в доле. Специально раскрутили лондонский мешок на 100+ млн. за среднего игрока, которому остался год по контракту.
У клуба есть опция продления еще на год. Поэтому ведут себя так уверенно.
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Bunyod Turgunov
Ответ Акира_1
Будет забавно, когда у Пепки Ковачич зв 30 лямов принесет больше пользы, чем распиаренный Райс за + 100 лямов в Арсенале.
Райс игрок типа или уровня Хендерсона. Не покажет никакого волшебства но и не будет лишним или худшим.
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