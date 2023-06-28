«Ман Сити» вышел из борьбы за Райса – предложение «Арсенала» на 100+5 млн фунтов не повторят. «Канониры» обсуждают структуру выплат с «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» вышел из борьбы за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Первым о неготовности «Сити» повторить предложение «Арсенала» на 100+5 млн фунтов сообщил журналист Daily Mail Джек Гоан.

Источники добавили, что переговоры между « » и « » продолжаются. Они обсуждают структуру выплат – «канониры» хотят выплачивать сумму трансфера на протяжении пяти лет, а «Вест Хэм» хочет получить большую часть денег за два года.

Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что « » не повторит предложение «Арсенала» и выйдет из гонки. Теперь лондонцы крайне уверены в успешном завершении сделки. Инсайдер Бен Джейкобс подтверждает эти сведения.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.