«Зенит» закрыл сделку по Педро, контракт – на 5 лет с февраля. «Коринтианс» получат часть суммы наличными
«Зенит» закрыл сделку по переходу Педро дос Сантоса из «Коринтианс».
Как пишет «РБ Спорт», клубы достигли окончательной договоренности по трансферу 17-летнего футболиста и согласовали детали сделки.
Контракт Педро с «Зенитом» будет рассчитан на 5 лет. Соглашение вступит в силу 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.
Сообщалось, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на игрока.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Зенит» часть суммы выплатит наличными к концу месяца, так как «Коринтианс» срочно нужны деньги, чтобы закрыть долги до 3 июля, когда откроется трансферное окно. В противном случае клуб не сможет регистрировать новичков. «РБ Спорт» подтверждает эту информацию.
Педриньо станет девятым бразильцем в составе «Зенита». Сейчас в клубе выступают защитники Родригао, Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан и Ду Кейрос, а также нападающий Малком.
За первую команду «Коринтианс» футболист провел 9 матчей. Его статистика – здесь.
А по Педро интересно. Надеюсь очередной бразилец, который принесёт пользу. С бразильцами вообще у клуба хорошо складывается, за исключением Эрнани, который совсем не заиграл, хотя Семак пытался встроить.
А то он там расслабился у себя на родине, а мы ему шоковую терапию морозами, водкой и медведями проведём - быстро забивать начнёт.
Но даже если из Педро не вырастет нового топа - 9 миллионов евро, это 50% (прости, господи) того же Захаряна, если брать паспортиста по позиции.
И что-то мне подсказывает, что молодой бразилец будет играть лучше того же паспортиста. И вообще не факт, что московские клубы вообще бы не блокировали трансферы в Зенит.