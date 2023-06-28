«Зенит» закрыл сделку по Педро, контракт – на 5 лет с февраля. «Коринтианс» получат часть суммы наличными

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» закрыл сделку по переходу Педро дос Сантоса из «Коринтианс».

Как пишет «РБ Спорт», клубы достигли окончательной договоренности по трансферу 17-летнего футболиста и согласовали детали сделки.

Контракт Педро с «Зенитом» будет рассчитан на 5 лет. Соглашение вступит в силу 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.

Сообщалось, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на игрока.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Зенит» часть суммы выплатит наличными к концу месяца, так как «Коринтианс» срочно нужны деньги, чтобы закрыть долги до 3 июля, когда откроется трансферное окно. В противном случае клуб не сможет регистрировать новичков. «РБ Спорт» подтверждает эту информацию.

Педриньо станет девятым бразильцем в составе «Зенита». Сейчас в клубе выступают защитники Родригао, Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан и Ду Кейрос, а также нападающий Малком.

За первую команду «Коринтианс» футболист провел 9 матчей. Его статистика – здесь.

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78 комментариев

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Евгений Громов 22
Ответ Александр Романов
Расплатятся деньгами Пригожина
Прямо на газели и повезут
+64
-3
+61
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ZarvuR2020
Юрчик Альберто нормально так помог
+64
-6
+58
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Александр Романов
Расплатятся деньгами Пригожина
+43
-8
+35
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Filipp Gorski
Если заиграет и перепродадут то можно менеджмент Зенита назвать гениями бизнеса
+36
-10
+26
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Dmitry Orlov
Ответ Александр Романов
Расплатятся деньгами Пригожина
Иосифа
+22
0
+22
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Alex
Не, ну это заговор
+24
-3
+21
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Виктор
Ответ Спартак сила
какой позор стыд и срам
Так не болей за спартак и всё наладится.
+21
-5
+16
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Рашпель793
Тот момент, когда уход Юрика принёс только пользу Зениту. Грамотно кнеш руководство сработало.
А по Педро интересно. Надеюсь очередной бразилец, который принесёт пользу. С бразильцами вообще у клуба хорошо складывается, за исключением Эрнани, который совсем не заиграл, хотя Семак пытался встроить.
+18
-7
+11
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Евгений Громов 22
Да сколько там этих Педро? Неперечесть)
+9
-1
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Виктор
Ответ Alex
Не, ну это заговор
Адназначна!
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Саня Беляков
А Альберто там совсем зачах, недавно первый гол за полгода забил
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Бронислав Каминский
Талантливый чел.Главное,чтобы какой-нибудь брусок типа Юсупова его не сломал по дурости
+7
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ЗЕНИТ65
Ответ KOT_B_yHTAX
Ничего себе. Посмотрим как заиграет. А что там у Претендента на только первые места СПАРТАКА? )))
А они продажу Кофрие отмечают. Всем Лукойлом.
+8
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Зелёный гопник
Скоро увидим как 18 летний Педриньо возит рылом по газону 35 летнего Джикию😂
+9
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Злодей Спб
Ответ ZarvuR2020
Юрчик Альберто нормально так помог
Чтобы всё окончательно закольцевать, надо предложить Коринтиансу взять у них Альберто в аренду. Поедет по второму разу в Россию, реанимировать карьеру в ж0стком европейском чемпионате.

А то он там расслабился у себя на родине, а мы ему шоковую терапию морозами, водкой и медведями проведём - быстро забивать начнёт.
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Mitya26
Педро или всё-таки Педриньо? Или то же самое, но Педриньо ласкательное?
+6
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Валерий Охотин
Ответ Денис Карпов
Пора заявляться в Бразильский чемп
Заявляйся ! Вперёд!
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Виталик Украинский
Ответ Спартак сила
помню зенит 90ых вся Россия любила питерскую команду русские пацаны играли а сейчас стыд и срам одни негры, как ваш манифест?
Помню Спартак с Гавриловым и Черенковым. Русские пацаны играли, а не бегали по "чаепитиям" с судьями и не устраивали скандалы по-любому поводу. Никто не разводил клуб на деньги нагло и цинично. Промес - блондин? Нигде не замечен, нигде не привлекался? Как ваше "облико морале", если только вы понимаете что это такое?
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Ацамаз Багаев
Ответ CriminalJoint62
В Зените всегда играли разного рода Педро. Отличное подписание! 👍
Москву в этом плане не догнать
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Ацамаз Багаев
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теперь официально...зенит педро клуб...
сказал болельщик спартака у которого в составе играл Педро Роша 🤣🤣
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Nogoi89
Ответ Евгений Громов 22
Прямо на газели и повезут
В Бразилию)
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Злодей Спб
Трансфер с большими перспективами.

Но даже если из Педро не вырастет нового топа - 9 миллионов евро, это 50% (прости, господи) того же Захаряна, если брать паспортиста по позиции.

И что-то мне подсказывает, что молодой бразилец будет играть лучше того же паспортиста. И вообще не факт, что московские клубы вообще бы не блокировали трансферы в Зенит.
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SMART789
Ответ Filipp Gorski
Если заиграет и перепродадут то можно менеджмент Зенита назвать гениями бизнеса
Все таки здесь есть риски потому что многие в 17 лет выглядят звездами поколения, но потом растворяются в этом бренном мире футбола, но посмотрим, мне нравится сделка
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Бронислав Каминский
Ответ Рашпель793
Ну не, там и Жулиано был (который к сожалению сдулся к весне) и Маурисио, если память не изменяет, поэтому не факт, что заиграл бы с нынешними ребятами ) Хотя я лично верил в Эрнани до конца )
Зато заметно,какой качественный скачок сделал селекционный отдел Зенита)
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Михаил Зюбин
Наличку кто слетал - отвёз?
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