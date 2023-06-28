«Зенит» закрыл сделку по Педро, контракт – на 5 лет с февраля. «Коринтианс» получат часть суммы наличными

«Зенит» закрыл сделку по переходу Педро дос Сантоса из «Коринтианс».

Как пишет «РБ Спорт», клубы достигли окончательной договоренности по трансферу 17-летнего футболиста и согласовали детали сделки.

Контракт Педро с « » будет рассчитан на 5 лет. Соглашение вступит в силу 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.

Сообщалось, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на игрока.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Зенит» часть суммы выплатит наличными к концу месяца, так как «Коринтианс» срочно нужны деньги, чтобы закрыть долги до 3 июля, когда откроется трансферное окно. В противном случае клуб не сможет регистрировать новичков. «РБ Спорт» подтверждает эту информацию.

Педриньо станет девятым бразильцем в составе «Зенита». Сейчас в клубе выступают защитники Родригао, Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан и Ду Кейрос, а также нападающий Малком.

За первую команду « » футболист провел 9 матчей. Его статистика – здесь.