ПАОК сделал официальное предложение по Чалову и ведет переговоры с ним. «Галатасарай» сохраняет интерес (Фабрицио Романо)
ПАОК сделал ЦСКА предложение о трансфере Федора Чалова.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, греческий клуб направил ЦСКА официальное предложение о трансфере 25-летнего нападающего. ПАОК ведет переговоры с Чаловым. Интерес к нему также сохраняет «Галатасарай».
Ранее Иван Карпов сообщил, что ПАОК предложил московскому клубу 4 млн евро за 60% прав на Чалова.
В минувшем сезоне Федор забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.
А вот условный Нижний или Химки, по-твоему мнению, выше последнего места бы заняли в Турции? Смешно, посмотри составы их топ команд и наших.
Там всегда уровень был +- такой же.
НО с отстранением РФС от еврокубков Турция стала сильнее, как минимум, потому что в них участвует, а если себя там проявить - можно в хороший клуб уехать. Уехать в топ клуб из РПЛ практически нереально, особенно с нашим паспортом, отсутствием ЕК+сборной.