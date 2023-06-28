ПАОК сделал официальное предложение по Чалову и ведет переговоры с ним. «Галатасарай» сохраняет интерес (Фабрицио Романо)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Фабрицио Романо Футбол

ПАОК сделал ЦСКА предложение о трансфере Федора Чалова.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, греческий клуб направил ЦСКА официальное предложение о трансфере 25-летнего нападающего. ПАОК ведет переговоры с Чаловым. Интерес к нему также сохраняет «Галатасарай».

Ранее Иван Карпов сообщил, что ПАОК предложил московскому клубу 4 млн евро за 60% прав на Чалова.

В минувшем сезоне Федор забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

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68 комментариев

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Billi Bons
Пусть идут лесом нищеброды..
+22
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Павел Григорьев
Ответ Потолковый Лампонюх™
Нет смысла уходить. Лиги Турции и Греции слабее РФПЛ.
Чемпионат Турции слабее рпл? хвхахпхвхаз
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Иван Колгашкин
А чë не 1 млн???
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Александр Чалов
Ответ CriminalJoint62
Зачем уходить в эти днищенские клубы? Нужно ждать предложения из топ-5 лиг минимум, остальные варианты это понижение
Не, лучше остаться в нашем болоте и играть с Химками и Факелами, чем играть в еврокубках за условных греков. На каком месте через год РПЛ в рейтинге УЕФА будет? Или вас уже рейтинг УЕФА не интересует и у вас свой рейтинг русского футбольного мира состоящий из России, ДНР, ЛНР и Приднестровья?
+27
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Мистер Уайт
60% Чалова будут играть в ПАОКе, остальные 40% останутся в ЦСКА.
+9
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Pooch
Ответ Ростовский
Зачем нашим игрокам эти чемпионаты Греции, Турции, Сербии, которые на порядок слабее РПЛ? Возможно только тем кто не востребован у нас, типа Лодыгина.
С чего ты решил что чемпионат турции слабее рпл?
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kk.abb
Ответ CriminalJoint62
Зачем уходить в эти днищенские клубы? Нужно ждать предложения из топ-5 лиг минимум, остальные варианты это понижение
Ждать Реала до 35, потом заканчивать карьеру. Типичные мысли бездарей лимитных, которые играют на уровне ПАОК, но ждут топ клуб топ5 сразу из болота)
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Islam Gasanov
Ждём очередное опровержение
+5
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Причёска Бэйла
Ответ Ростовский
Зачем нашим игрокам эти чемпионаты Греции, Турции, Сербии, которые на порядок слабее РПЛ? Возможно только тем кто не востребован у нас, типа Лодыгина.
Как зачем? Поиграть в квалификации Лиги Конференций.
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Толик Изверг
Ответ Александр Чалов
Не, лучше остаться в нашем болоте и играть с Химками и Факелами, чем играть в еврокубках за условных греков. На каком месте через год РПЛ в рейтинге УЕФА будет? Или вас уже рейтинг УЕФА не интересует и у вас свой рейтинг русского футбольного мира состоящий из России, ДНР, ЛНР и Приднестровья?
Приднестровье не приплетай, Шериф в ЛЧ с Реалом весело играет.
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Фан Рубина
Когда в Футбольный Менеджер играл в своё время - тоже за всяких днищ спамил мешки с предложением купить роналд и мессь за 0 денег или смешную сумму. ) Тут греки так же балуются, походу. )
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kk.abb
Ответ Serg101
Слабее. У них даже не все команды сезон доиграли.
За такие шутки и бан словить можно.
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Kate Karlash
Ответ Александр Чалов
Не, лучше остаться в нашем болоте и играть с Химками и Факелами, чем играть в еврокубках за условных греков. На каком месте через год РПЛ в рейтинге УЕФА будет? Или вас уже рейтинг УЕФА не интересует и у вас свой рейтинг русского футбольного мира состоящий из России, ДНР, ЛНР и Приднестровья?
как минимум клубу тоже надо с этого бабло поиметь, поэтому 4 миллиона это копейки, за эту сумму он не уйдёт как ты говоришь с болота в болото
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CriminalJoint62
Ответ Александр Чалов
Не, лучше остаться в нашем болоте и играть с Химками и Факелами, чем играть в еврокубках за условных греков. На каком месте через год РПЛ в рейтинге УЕФА будет? Или вас уже рейтинг УЕФА не интересует и у вас свой рейтинг русского футбольного мира состоящий из России, ДНР, ЛНР и Приднестровья?
Притянул все что можно, где были упоминания ДНР, ЛНР и прочего. Греческая лига слабее РПЛ, это всем понятно
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Иван Колгашкин
Ответ Islam Gasanov
Ждём очередное опровержение
Надеюсь не продадут
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kk.abb
Ответ Ростовский
Дилетантское мнение. Половина чемпионата Турции сейчас не выше уровня ФНЛ. В целом страна в огромном упадке. И так большой кризис был, так еще и землетрясения огромные произошли. Лира катится в бездну, официальная инфляция в стране около 50%.
У нас страна не в упадке? Там уровень всегда был +- как у нас, с чего ты взял, что аутсайдер Турции Фатих (В котором играет экс игрок Зенита Оздоев, которому Локо давал контракт, Динамо хотело) - уровень ФНЛ?

А вот условный Нижний или Химки, по-твоему мнению, выше последнего места бы заняли в Турции? Смешно, посмотри составы их топ команд и наших.

Там всегда уровень был +- такой же.
НО с отстранением РФС от еврокубков Турция стала сильнее, как минимум, потому что в них участвует, а если себя там проявить - можно в хороший клуб уехать. Уехать в топ клуб из РПЛ практически нереально, особенно с нашим паспортом, отсутствием ЕК+сборной.
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maxdux81
за 4 ляма ты у бабушки молочка купишь, совсем ссавиди охренел.
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rembrandao
Один из лучших нападающих в России в самом соку за 4 ляма? Пусть идут лесом с такими предложениями.
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Kvest78
20 млн ценник. Дадут, надо продавать. Потом назад за 5 купить, когда не заиграет. Схема отработанная)
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Владимир Меринов
Ответ Константин Эсперов
Если там есть ЛЧ , можно попробовать. Кубок с ЦСКА выиграл, долг родине отдал .
Ну а с кем ЦСКА останется? Или тебе похрен.
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Иван Постный
Ответ kk.abb
"кризис в Турции намного сильнее чем у нас" а ты смешной. Как дела с аэропортом в Ростове? 15 рублей на карту получил? Это даже не смешно, просто жалко тебя, ботяра.
Да он то не бот, а вот гейвротик)))
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Иван Шумков
за 4 млн можно предложить им Заболотного и 20 % прав на Гайча, например
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Zenith forever
Ответ Константин Эсперов
Если там есть ЛЧ , можно попробовать. Кубок с ЦСКА выиграл, долг родине отдал .
Ну конечно, ради пары матчей в ЛЧ, причем с вероятными поражениями, если с жеребьевкой не повезет, стоит ставить крест на себе как футболисте?!!!
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Иван Постный
Ответ Александр Чалов
Не, лучше остаться в нашем болоте и играть с Химками и Факелами, чем играть в еврокубках за условных греков. На каком месте через год РПЛ в рейтинге УЕФА будет? Или вас уже рейтинг УЕФА не интересует и у вас свой рейтинг русского футбольного мира состоящий из России, ДНР, ЛНР и Приднестровья?
Да прикинь! У нас свой рейтинг рейтинг патриотов! А рейтинг гейропского уефа России не интересен!!! Как и мнение таких иноагентов как ты! Нравится уефа вали в гейропу и пялься там на них сколько влезет!!!
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Сашуля П
Понимаю, конечно, что Феде нужно в Европу, но все равно грустно от этой мысли
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