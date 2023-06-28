ПАОК сделал ЦСКА предложение о трансфере Федора Чалова.

Как сообщает журналист , греческий клуб направил официальное предложение о трансфере 25-летнего нападающего. ведет переговоры с . Интерес к нему также сохраняет « ».

Ранее Иван Карпов сообщил, что ПАОК предложил московскому клубу 4 млн евро за 60% прав на Чалова.

В минувшем сезоне Федор забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.