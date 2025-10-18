Симашев об игре в НХЛ: «Это было моей мечтой, это потрясающе. Я хочу становиться лучше, каждый день общаюсь с тренерами»

Дмитрий Симашев поделился впечатлениями от игры в НХЛ.

В этом сезоне 20-летний защитник дебютировал в лиге в составе «Юты». Симашев сыграл 4 матча, проводя на льду в среднем 13:40.

«Это потрясающе. Играть в НХЛ было моей мечтой в детстве.

Конечно, сейчас я просто живу своей мечтой, но я хочу становиться лучше каждый день, хочу улучшить свою игру.

Я каждый день общаюсь с тренерами. Это моя работа, понимаете? Я хоккеист, мы играем в хоккей, это моя работа, и я просто делаю то, что люблю», – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев .