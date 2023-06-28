«Моросите прямо». Кокорин под постом «Барсы» – о решении клуба поднять радужные флаги
Александр Кокорин отреагировал на решение «Барселоны» вывесить радужные флаги на стадионе.
Над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, подняты восемь радужных флагов. Они останутся на стадионе до 6 июля.
Александр Кокорин, выступавший в прошлом сезоне за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», отреагировал на действия каталонцев под постом клуба в инстаграме.
«Моросите прямо», – написал россиянин в комментариях.
Хотя кто знает...
Моросить в тюремном жаргоне это бояться, чего-либо, очковать.