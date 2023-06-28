«Моросите прямо». Кокорин под постом «Барсы» – о решении клуба поднять радужные флаги

Теги Фиорентина Барселона серия А Италия Ла Лига высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин ЛГБТ соцсети Футбол

Александр Кокорин отреагировал на решение «Барселоны» вывесить радужные флаги на стадионе.

Над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, подняты восемь радужных флагов. Они останутся на стадионе до 6 июля.

Александр Кокорин, выступавший в прошлом сезоне за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», отреагировал на действия каталонцев под постом клуба в инстаграме.

«Моросите прямо», – написал россиянин в комментариях.

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44 комментария

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SidSide
Есть в чатике переводчики с тюремного?
+100
-4
+96
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Ru Ru
Все.Отрезал себе дорогу в Барселону.
+60
-2
+58
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Veles3101
Кароче по тюрьмам прошел прогон воровской. Кто честный сиделец за Барселону болеть не должен, ну а кто козлина кумовская тот пусть болеет, но под шконарем спать будет.
+35
0
+35
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Aleksey Yashin
После этого комментария Кокорина Барселона решила приспустить радужные флаги
+26
-2
+24
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ru Ru
Все.Отрезал себе дорогу в Барселону.
Саня Кипрский пойдёт только в гетеросексуальный Бёрнли😎
+14
0
+14
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Rassulio
Ответ SidSide
Есть в чатике переводчики с тюремного?
Моросить типа нести чушь) а вот как в связке с прямо я хз))
+13
0
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Володя Завьялов
Саша Кипрский сказал слово.
+11
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bgdn
Сашка новых слов нахватался.
+12
-3
+9
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Отец Абду
Ответ SidSide
Есть в чатике переводчики с тюремного?
Думаю, Мамаев не сидит в чате:)

Хотя кто знает...
+8
-2
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nickmiller
Ответ SidSide
Есть в чатике переводчики с тюремного?
Это не тюремный. На юге России часто используют это слово в контексте «делать странные непонятные/глупые/идиотские вещи». Вопрос «ты моросишь что ли?» по смыслу равен «ты что, с ума сошел?». «Моросите прямо» — сошли с ума/делаете херню/с катушек съехали.
+4
0
+4
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Men77
Это он поддержал или осудил? Сидевшие есть? Поясните 😁
+3
0
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instasamka
Потом будет на Кипре прятаться по закоулкам, когда его местные лгьтшники будут щемить.
+6
-3
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Vatikan
Ответ Rassulio
Моросить типа нести чушь) а вот как в связке с прямо я хз))
"Реальную чушь делаете" )
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Mechel**
Что этим слабоумный Сашка хотел сказать?
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Marcus-light
Сашка молодец, делом занят)
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Pavelaznaurov
Интеллектуал б….
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Михаил1970
Моросить на молодёжном сленге означает очень сильно тормозить или тупить.
Моросить в тюремном жаргоне это бояться, чего-либо, очковать.
+1
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Sardar Zhoroev
Жаргоны Кокорина
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Dmitry Orlov
Пора выпустить толковый словарь под редакцией А.А. Кокорина: От "изи катка" до "моросите прямо".
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HRYNDEL
Хотел написать "ссыти прямо"))))
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lemming
Ответ SidSide
Есть в чатике переводчики с тюремного?
Говорит, "следите, чтобы радуга ровная была".
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leon01
Уберите стулья на всякий случай, х.з что у него в голове
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Maks Bynin
И Барса тут же сняла флаги и извинилась перед Кокориным.
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Dexter Morgan
Ответ Atsuktuvas
... и культурные.
Да. У нас никогда не будут поддерживать всякие повестки. Ещё у нас не угнетали чернокожих, индейцев.
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Виталий
Ответ Dexter Morgan
Обожаю свою страну. У нас есть проблемы. Но всегда отстаивались традиции и обычаи, культура. а Запад прогнил. Либералы и сочувствующие им самые настоящие мрази.
Сколько детей в России воспитываются однополыми семьями(мама + бабушка), потому что отцы или спрыгнули (наплевал на скрепы традиционные), либо по синьке умерши, либо "сидят"?😀
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