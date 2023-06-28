Александр Кокорин отреагировал на решение «Барселоны» вывесить радужные флаги на стадионе.

Над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, подняты восемь радужных флагов. Они останутся на стадионе до 6 июля.

, выступавший в прошлом сезоне за « » на правах аренды из «Фиорентины», отреагировал на действия каталонцев под постом клуба в инстаграме.

«Моросите прямо», – написал россиянин в комментариях.