Хрюнов о бое между Маском и Цукербергом: «В Америке с жиру бесятся, а у нас каждый руководитель думает, как бы пользу родине принести»
Владимир Хрюнов высказался о поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«У нас с Америкой разные культурные понятия, мы в разных точках находимся. Там с жиру бесятся, а у нас сейчас буквально каждый руководитель считает каждую минуту и секунду для того, чтобы принести пользу родине.
Думаю, что сейчас даже нечего обсуждать. Пусть Дон Кинг устраивает им бои, они подерутся и потешат Америку, – заявил промоутер Владимир Хрюнов.
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
а у нас сейчас буквально каждый руководитель считает каждую минуту и секунду для того, чтобы принести пользу родине(с)
Все же орнули с этой фразочки?
НО
они оба-два уже столько принесли пользы
и не только своей родине, но и всему человечеству,
от какой "наши руководители"
и миллиардной доли не принесли и не принесут...
пусть бесятся имеют право)
В конституцию внести отдельной статьёй!
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Дон Кинг российского разлива.
У Беленького (который тоже ни разу не ангел) есть про Хрюнова очень точная характеристика. Про единственного выжившего после Апокалипсиса.)
Хрюнов - очень известный делец, зарабатывающий на единоборствах. В основном известен как менеджер Поветкина.