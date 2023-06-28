Хрюнов о бое между Маском и Цукербергом: «В Америке с жиру бесятся, а у нас каждый руководитель думает, как бы пользу родине принести»

Владимир Хрюнов высказался о поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«У нас с Америкой разные культурные понятия, мы в разных точках находимся. Там с жиру бесятся, а у нас сейчас буквально каждый руководитель считает каждую минуту и секунду для того, чтобы принести пользу родине.

Думаю, что сейчас даже нечего обсуждать. Пусть Дон Кинг устраивает им бои, они подерутся и потешат Америку, – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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