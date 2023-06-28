Хрюнов о бое между Маском и Цукербергом: «В Америке с жиру бесятся, а у нас каждый руководитель думает, как бы пользу родине принести»

Теги Дон Кинг Владимир Хрюнов MMA Матч ТВ Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов высказался о поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«У нас с Америкой разные культурные понятия, мы в разных точках находимся. Там с жиру бесятся, а у нас сейчас буквально каждый руководитель считает каждую минуту и секунду для того, чтобы принести пользу родине.

Думаю, что сейчас даже нечего обсуждать. Пусть Дон Кинг устраивает им бои, они подерутся и потешат Америку, – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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37 комментариев

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Veld
это троллинг, невозможно быть настолько Хрюновым :)
+79
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+79
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Александр Колосов
Валуев против Кадырова я бы посмотрел
+36
0
+36
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Лжетрофеич
уж лучше б они с жиру бесились, чем такую "пользу" приносить.
+25
0
+25
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&_Bishep_&
" у нас каждый руководитель думает как бы пользу родине принести»
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
+15
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+15
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Всё знаю
Меня от этого квасного патриотизма иногда блювать тянет.

а у нас сейчас буквально каждый руководитель считает каждую минуту и секунду для того, чтобы принести пользу родине(с)
Все же орнули с этой фразочки?
+15
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+15
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Ярик01
Наша Раша пересмотрел
+9
0
+9
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Сергей Лимонников
Ответ Veld
это троллинг, невозможно быть настолько Хрюновым :)
реально! Или троллинг или он засунул язык так глубоко между (-) что уже просто невозможно будет вытащить
+9
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+9
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arisstopane
конечно с жиру бесятся
НО
они оба-два уже столько принесли пользы
и не только своей родине, но и всему человечеству,
от какой "наши руководители"
и миллиардной доли не принесли и не принесут...
пусть бесятся имеют право)
+9
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Алекс Андр
Этот Хрюнов сделал день прожитым не зря.
В конституцию внести отдельной статьёй!
+7
0
+7
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SoCool
Ну да, у нас то фрик боёв не существует и Милонов не дрался с Джигурдой...
+5
0
+5
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Sgt. Elias Grodin
Утром мажу бутерброд
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
+3
0
+3
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hhd
Ну у нас то да. Ночами не спят все о Родине думают.
+3
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Melnikov1968
Особенно ты столько пользы принёс, что не унести. На пару с алкоголиком.
+2
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Бальзам Биттнера
Наши думают, а те приносят
+2
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Евгений Аулин
И Саша Емельяненко думает... Никто не знает чем и о чем, но думает
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Антон Курьянов
Бой милонова против джигурды передаёт привет
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PatologoanatoM
Пойдёт анекдот, жизненный
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A_Bechter
Отлить в граните.
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Artmann
Ответ Сергей Жарковский
Это я удачно зашёл, узнал что есть такой промоутер Хрюнов...
Это такая ирония или Вы не в курсе того, что Хрюнов был менеджером Поветкина, а потом стал, да, промоутером. "Шоу", что он организует довольно обскурные. Но он умеет их продавать правильным людям и вполне допускаю, что эти шоу даже окупаются.)
Дон Кинг российского разлива.
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leon01
страна Хрюновых.не спят ,не едят...всё думают как страну на...ть...
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Сергей Жарковский
Это я удачно зашёл, узнал что есть такой промоутер Хрюнов...
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Artmann
Ответ Алексей Тарлыков
Смешно, какое же лицемерие! Один только последний бой Емельяненко чего стоит
Типичный Хрюнов.
У Беленького (который тоже ни разу не ангел) есть про Хрюнова очень точная характеристика. Про единственного выжившего после Апокалипсиса.)
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jemz
Какая-та из двух частей его фразы является не совсем правдой😁
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Artmann
Ответ Алексей Беспятых
Кто такой Хрюнов?
Недавно единоборствами заинтересовались?
Хрюнов - очень известный делец, зарабатывающий на единоборствах. В основном известен как менеджер Поветкина.
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Заборостроитель
Руководители уничтожают кувалды
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