ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр

ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений.

Команда тренера Игоря Никитина победила «Торпедо» (1:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ . Вратарь Спенсер Мартин сделал 32 сэйва. Дмитрий Бучельников забил решающий гол.

На данный момент ЦСКА идет на 8-м месте на Западе с 16 баллами в 16 играх.

Для «Торпедо » поражение стало 6-м в 7 последних матчах. Команда тренера Алексея Исакова занимает 3-е место в таблице Запада с 19 очками в 18 играх.