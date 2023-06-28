«Челси» продал Менди «Аль-Ахли» за 16 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди Футбол

Эдуар Менди покинул «Челси».

Лондонский клуб объявил о переходе 31-летнего вратаря в «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатит 16 миллионов фунтов, а контракт с игроком будет рассчитан до 2026 года

Менди выступал за «Челси» с 2020 года. Он выиграл с клубом три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В рамках АПЛ Эдуар провел 75 матчей и пропустил 69 голов. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/AlAhli_FC

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29 комментариев

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JENNINGS
От лучшего голкипера УЕФА до игрока Саудовской Аравии! Потрясающий регресс за 2 года!
+79
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+79
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error505
Съездил Роналду отдохнуть в конце карьеры...
+68
-3
+65
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angliiskiilion
пришёл, выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный Чемпионат мира, также зацепил со сборной Кубок Африки впервые в истории Сенегала, ушёл на пенсию с приличной зарплатой чисто чиллить
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зак
даже Челси может продавать футболистов и сливать их, а бчк(мчк) не спобен на это..
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ARIGAMI ARIGAMI
2 года назад был одним из лучших голкиперов
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Жирный Лукаку
Ответ angliiskiilion
после того, как Ромка продал Челси, всё пошло по одному месту, сначала новые владельцы выгнали старое руководство, потом и Тухеля послали пригласив середняка, дальше уже история
Какое отношение это имеет к Менди, который сдал на следующий после победного сезон? Проиграл конкуренцию Кепе и стал выбивать контракт пожирнее
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Сахарный ватник
Да, мужик стремительно зафлопился.
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RAMIK
Ответ JENNINGS
От лучшего голкипера УЕФА до игрока Саудовской Аравии! Потрясающий регресс за 2 года!
Там и прогресс был стремительным.
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LIBerly
Быстро стал топом и так же быстро скатился, жаль, травмы делают зло.
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kos.vohrt
Ответ зак
Комментарий удален модератором
Что с тобой не так?
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Рашпель793
31 год для вратаря вообще не возраст. Ещё играть и играть в топ-чемпах.
А саудовцы кнеш нехило так хайпуют, лига то у них по именам уже интереснее китайской в лучшие их годы, да и покупают не откровенных пенсионеров. Интересно, что там дальше будет и как долго всё это проживёт.
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corazón blanco
Ответ Фанат спорта01
так то у Бензема то же самое,даже не два а один год.
Абсолютно не правильный пример. Карим провел два индивидуально очень сильных сезона и хороший последний. В последнем сезоне не хватило ему сил на концовку, плюс половину сезона до Мундиаля пропустил из-за травмы. Тем не менее выдавал перфомансы. Плюс не стоит забывать, что ему все-таки уже 35 лет и он играет практически без замен. Менди же после победного сезона совсем посыпался, стал пропускать те мячи, которые еще полгода назад щелкал, как семечки. Начал допускать кучу ошибок и психологически надломился.
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Temo Sokhadze
Ответ зак
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и не говори, просто "позор"!!!1!!!
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Nikaus
Саудовская Аравия - идеальный пылесос для "Челси".
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зак
Ответ error505
Съездил Роналду отдохнуть в конце карьеры...
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Vvze
Очень вовремя конечно для Челси саудиты начали тратить деньги. Многие клубы были бы очень рады, если бы этот рынок открылся пару-тройку лет назад.
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Kazbek Ilyassovskiy
Нужно нового вопрос вратаря искать в Ренне, авось, третью глорочашку выиграют.
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angliiskiilion
Ответ JENNINGS
От лучшего голкипера УЕФА до игрока Саудовской Аравии! Потрясающий регресс за 2 года!
после того, как Ромка продал Челси, всё пошло по одному месту, сначала новые владельцы выгнали старое руководство, потом и Тухеля послали пригласив середняка, дальше уже история
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Зелёный гопник
Блондинку на ворота !!!
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JENNINGS
Ответ Фанат спорта01
так то у Бензема то же самое,даже не два а один год.
Бензема рано уехал в СА плюс он хотя бы делал разницу, а у Менди после сезона 20/21 карьера пошла вертикально вниз. Уже в сезоне 21/22 мы наблюдали его жёсткие косяки
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deadjoker
Как удачно. В Европу и за 10ку бы не продали. Интересно сколько дали за зиеша
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Игорь Новиков
Ответ JENNINGS
От лучшего голкипера УЕФА до игрока Саудовской Аравии! Потрясающий регресс за 2 года!
Так он и взлетел-то внезапно. Короче, игрок одного (двух) сезонов))
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DolJun
ну, курочка по зернышку) денежки пригодятся, а то там скай пишет мю врывается в гонку по кайседо) совсем тен хаг свои сто мильенов на усиления в этом году не бережет походу)
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иг1171
Ответ angliiskiilion
после того, как Ромка продал Челси, всё пошло по одному месту, сначала новые владельцы выгнали старое руководство, потом и Тухеля послали пригласив середняка, дальше уже история
Деградация Менди и продажа клуба - независимые процессы
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Любитель побеждать
Ответ JENNINGS
От лучшего голкипера УЕФА до игрока Саудовской Аравии! Потрясающий регресс за 2 года!
Зато у Кепы возрождение
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