«Челси» продал Менди «Аль-Ахли» за 16 млн фунтов
Эдуар Менди покинул «Челси».
Лондонский клуб объявил о переходе 31-летнего вратаря в «Аль-Ахли».
Ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатит 16 миллионов фунтов, а контракт с игроком будет рассчитан до 2026 года.
Менди выступал за «Челси» с 2020 года. Он выиграл с клубом три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В рамках АПЛ Эдуар провел 75 матчей и пропустил 69 голов. Его статистика – здесь.
Фото: twitter.com/AlAhli_FC
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А саудовцы кнеш нехило так хайпуют, лига то у них по именам уже интереснее китайской в лучшие их годы, да и покупают не откровенных пенсионеров. Интересно, что там дальше будет и как долго всё это проживёт.