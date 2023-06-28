«Челси» продал Менди «Аль-Ахли» за 16 млн фунтов

Эдуар Менди покинул «Челси».

Лондонский клуб объявил о переходе 31-летнего вратаря в « ».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатит 16 миллионов фунтов, а контракт с игроком будет рассчитан до 2026 года.

выступал за « » с 2020 года. Он выиграл с клубом три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В рамках АПЛ Эдуар провел 75 матчей и пропустил 69 голов. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/AlAhli_FC

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