«Спартак» дает 7 млн евро и бонусы «Кадису» за Бонгонда. Это 3-е предложение клуба
«Спартак» работает над трансфером Тео Бонгонда.
Московский клуб сделал третье предложение о трансфере вингера «Кадиса».
Красно-белые предложили испанцам 7 миллионов евро и бонусы, сообщает журналист Саша Тавольери.
Для 27-летнего бельгийского игрока «Спартак» подготовил контракт на 3 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.
Тренер-испанец одобрил, значит.