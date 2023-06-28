«Спартак» дает 7 млн евро и бонусы «Кадису» за Бонгонда. Это 3-е предложение клуба

«Спартак» работает над трансфером Тео Бонгонда.

Московский клуб сделал третье предложение о трансфере вингера « ».

Красно-белые предложили испанцам 7 миллионов евро и бонусы, сообщает журналист Саша Тавольери.

Для 27-летнего бельгийского игрока « » подготовил контракт на 3 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат « » по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.