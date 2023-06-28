«Спартак» дает 7 млн евро и бонусы «Кадису» за Бонгонда. Это 3-е предложение клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис Тео Бонгонда Футбол

«Спартак» работает над трансфером Тео Бонгонда.

Московский клуб сделал третье предложение о трансфере вингера «Кадиса».

Красно-белые предложили испанцам 7 миллионов евро и бонусы, сообщает журналист Саша Тавольери. 

Для 27-летнего бельгийского игрока «Спартак» подготовил контракт на 3 года. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.

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39 комментариев

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dikaniopaolo
Ответ CriminalJoint62
Лучше бы арендовали Бакаева из Зенита, было бы интересно посмотреть на него в футболке Спартака
На фиг он нужен. Таких обратно не берём.
+54
-1
+53
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TOSHIBA
Ответ CriminalJoint62
Лучше бы арендовали Бакаева из Зенита, было бы интересно посмотреть на него в футболке Спартака
Бакаеву теперь больше подойдут футболки Сочи или Оренбурга😅
+46
-1
+45
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Никита Самарин
Они серьёзно? С покупкой таких игроков ни то что с Зенитом, с ЦСКА будет бороться проблематично.
+17
-5
+12
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Sardar Zhoroev
Кто первый составит слово из букв? Бонгонда 🤔
Бонд! Нога Бонд!
+11
0
+11
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AminO2
"Кадис" довольно успешно играет с грандами Ла Лиги, его лучшего игрока купить имеет смысл.
Тренер-испанец одобрил, значит.
+9
-1
+8
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robbaggio
Вспоминая Карреру: "Вагабонди... "
+3
0
+3
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HRYNDEL
Верните лучше Василия Баранова!!!
+2
0
+2
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Михаил Хромаков
Ответ zzzeeerrrooo
))) Есть рынок ЮА за такие деньги там можно троих купить
у Спартака очень ленивые селекционеры
+3
-1
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Антон Bratishchev
Ответ Дандрей
И БорщЪ
Красава, про него забыл
+4
-2
+2
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Гоша Петров
Ответ Никита Самарин
Они серьёзно? С покупкой таких игроков ни то что с Зенитом, с ЦСКА будет бороться проблематично.
А ты его в игре видел?Очень неплохой вингер,быстрый,выносливый,с ударом.
+6
-4
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Артем Самуйлов
Ответ Sardar Zhoroev
Кто первый составит слово из букв? Бонгонда 🤔
надо бонг?
+2
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Гоша Петров
Ответ Kit Belleu
Ну не знаю что сказать.Полузащита итак не забивная и хотят взять еще одного не забивного игрока.
Ты по одному сезону в Кадисе определил что он не забивной?
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Михаил Гутор
Ответ Михаил Хромаков
у Спартака очень ленивые селекционеры
Их там нет
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Дандрей
Ответ Антон Bratishchev
У них Духъ
И БорщЪ
+4
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Neodim
Имя прикольное, надо покупать.
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инок
Год назад Кадис брал его за 3 лимона. Если это не утка, то смысл брать игрока за такие деньги? Тео скоро 28. Его уже потом не продашь за нормальные деньги...
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waleri
Для борьбы за 4-5 место нормально будет.
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Kabardinka
Мукунку хороший, Бонгонда тоже может оказаться неплохим.
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Дмитрий9779
Правый вингер(лёгкий),на замену Мозесу скорее всего,игрок сборной Конго.
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trof
Какая разница сколько стоит, главное чтобы тренера устраивал. Частный клуб может тратить деньги как угодно в отличие клубов госкомпаний или с бюджетным финансированием
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wlad wasew
Бонгонда нужна ! Не оплошайтп
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Денис Капитонов
Зачем вообще за этим шлаком гнаться?
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Александр Сырчин
Ответ Никита Самарин
Они серьёзно? С покупкой таких игроков ни то что с Зенитом, с ЦСКА будет бороться проблематично.
Статистика лучше, чем у Райса за 105 лямов фунтов.
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Зелёный гопник
Ответ Никита Самарин
Они серьёзно? С покупкой таких игроков ни то что с Зенитом, с ЦСКА будет бороться проблематично.
Спартак борится с Ростовом и Ахматом💪🏻
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Kit Belleu
Ответ Гоша Петров
Ты по одному сезону в Кадисе определил что он не забивной?
А что до этого было лучше.
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