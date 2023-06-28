Валиева, Щербакова и Трусова 1 июля поучаствуют в мастер-классах по различным видам спорта.

Мероприятия с участием фигуристок пройдут в «Лужниках» на празднике 100-летия Московского спорта.

Анна Щербакова посетит открытое занятие по настольному теннису, Александра Трусова отправится на площадку для петанка.

Камила Валиева вместе с хореографами Тагиром Гиндуллиным и Александром Троновым поучаствует в мастер-классе по брейк-дансу.

Ранее сообщалось, что 1 июля фигуристки также выступят с показательными номерами.