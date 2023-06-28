Щербакова поучаствует в мастер-классе по настольному теннису 1 июля, Валиева – по брейк-дансу, Трусова сыграет в петанк

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Валиева, Щербакова и Трусова 1 июля поучаствуют в мастер-классах по различным видам спорта.

Мероприятия с участием фигуристок пройдут в «Лужниках» на празднике 100-летия Московского спорта.

Анна Щербакова посетит открытое занятие по настольному теннису, Александра Трусова отправится на площадку для петанка.

Камила Валиева вместе с хореографами Тагиром Гиндуллиным и Александром Троновым поучаствует в мастер-классе по брейк-дансу.

Ранее сообщалось, что 1 июля фигуристки также выступят с показательными номерами.

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17 комментариев

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semv
Спорт, который мы заслужили
+11
-2
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Mbest77
Когда все виды спорта закончатся, чем займутся девочки? 🙈
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ДИОНИС
Да ладно вам! Ничего плохого нет в том, что девочки разок попробуют свои силы в другом виде спорта! Если только не в ущерб тренировкам.
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Gemma157
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А можно они просто наденут коньки и выйдут на лед? Можно даже без прыжков
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Bunyod Turgunov
Ответ Mbest77
Когда все виды спорта закончатся, чем займутся девочки? 🙈
OnlyFans
+7
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Александр Шульгин
Ответ Gemma157
А можно они просто наденут коньки и выйдут на лед? Можно даже без прыжков
Они и выдут, это все дополнительно
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Капудастик
Настольный теннис отличный спорт!!
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Ramil1985
знаем мы одного игрока в петанк...
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Sardar Zhoroev
Очень быстро заканчивается карьера фигуристок, поэтому дальше кто что может, кто ведущий кто хореограф итд
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ribikorto
Горшочек, не вари
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Enchanter WIZZARD
Брейк данс это опять Макарена?)))
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scorp19
А какое отношение они имеют к этим вещам ? Опять лезут куда не глядя, лишь бы рожу засветить.
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Лека-Лека
Теннис - один из самых интеллектуальных видов спорта.
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brig_Mercury
Ответ Mbest77
Когда все виды спорта закончатся, чем займутся девочки? 🙈
Госдумой
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
А можно они просто наденут коньки и выйдут на лед? Можно даже без прыжков
Это к МЖ.
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