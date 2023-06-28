Щербакова поучаствует в мастер-классе по настольному теннису 1 июля, Валиева – по брейк-дансу, Трусова сыграет в петанк
Валиева, Щербакова и Трусова 1 июля поучаствуют в мастер-классах по различным видам спорта.
Мероприятия с участием фигуристок пройдут в «Лужниках» на празднике 100-летия Московского спорта.
Анна Щербакова посетит открытое занятие по настольному теннису, Александра Трусова отправится на площадку для петанка.
Камила Валиева вместе с хореографами Тагиром Гиндуллиным и Александром Троновым поучаствует в мастер-классе по брейк-дансу.
Ранее сообщалось, что 1 июля фигуристки также выступят с показательными номерами.
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