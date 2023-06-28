«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере
Килиан Мбаппе отреагировал на гибель 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.
17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.
После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки – демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным властей, задержано 15 человек.
«Мне жаль мою Францию 💙🤍💔💔💔
Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», – написал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции.
На Западе как, можно творить всякую дичь, будучи цветным, а если тебя приложит полиция, сразу будешь жертвой расизма и прочего) И вовсе не важно, какие преступления ты совершил :)
В нормальном гос-ве любой гражданин должен немедленно подчиняться требованиям полиции. Потому что если им не подчиняться, то наступит хаос в обществе.
И тогда вся шваль будет безнаказанно жить, зная, что им никто не указ.
Другое дело, что не должно быть превышение полномочий. Но тут пацан этот не выполнил требование полиции! Какие могут быть разговоры?
людоед чет ваще гонит
Так стали известны детали нового контракта :)
Naël M, who is of Algerian heritage, was killed by a police officer in Paris yesterday