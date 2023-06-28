«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере

Килиан Мбаппе отреагировал на гибель 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки – демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным властей, задержано 15 человек.

«Мне жаль мою Францию 💙🤍💔💔💔

Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», – написал нападающий « » и сборной Франции.