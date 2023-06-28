«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе отреагировал на гибель 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. 

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки – демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным властей, задержано 15 человек.

«Мне жаль мою Францию 💙🤍💔💔💔

Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», – написал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции.

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47 комментариев

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lordblack
Маленький ангел))) Скоро узнаем, что уже судимый с наркотой и стволом в бардачке на угнанной тачке.
+90
-17
+73
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Олег Соколов
Гнилой популизм. Поддакивает толпе чтобы урвать очки для репутации. Надо чутка подождать, может о маленьком ангеле больше информации будет.
+46
-4
+42
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liverpoolart
Ответ lordblack
Маленький ангел))) Скоро узнаем, что уже судимый с наркотой и стволом в бардачке на угнанной тачке.
А какая разница судимый или нет , что у него в бардачке ?? Полицейский об этом не знал . И он не имеет права убивать за то что человек не остановился по требованию . Из за таких как вы , полицаи и наглеют
+49
-16
+33
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Амин Чич
Комисар Жибер разберётся
+19
-2
+17
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Seventh
Чтобы сказал Мбаппе, если бы этот "маленький ангелок" сбил кого нибудь из его знакомых. Лицемер уровня Леброна
+17
-1
+16
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QWertY
Мбаппе: у полицейских мусорный бак вместо сердца. Они беспощадно застрелили убийцу, который хотел скрыться!
+15
-4
+11
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ten Hag
Спрашивается, а чего он не остановился и продолжил гнать? 17 лет за рулем, было отчего не останавливаться, видимо
На Западе как, можно творить всякую дичь, будучи цветным, а если тебя приложит полиция, сразу будешь жертвой расизма и прочего) И вовсе не важно, какие преступления ты совершил :)
+12
-3
+9
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trav
Ответ e_kot
Я так посмотрю у наших людей Стокгольмский синдром. Полиция в нормальном государстве должна быть под жестоким контролем, т.к. потенциально гораздо опаснее одного малолетнего угонщика
ЧТо за чушь ты тут написал? Господи
В нормальном гос-ве любой гражданин должен немедленно подчиняться требованиям полиции. Потому что если им не подчиняться, то наступит хаос в обществе.
И тогда вся шваль будет безнаказанно жить, зная, что им никто не указ.
Другое дело, что не должно быть превышение полномочий. Но тут пацан этот не выполнил требование полиции! Какие могут быть разговоры?
+11
-2
+9
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Kira625
Ответ lordblack
Маленький ангел))) Скоро узнаем, что уже судимый с наркотой и стволом в бардачке на угнанной тачке.
Маленькие ангелы подчиняются требованиям полиции, видать не совсем ангел
+8
-1
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Амин Чич
Комисар Жибер разберётся
А Эмильен?
+8
-2
+6
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тренер с района
Кто знает подробности ? Убили выходца из Африки. ?
+4
0
+4
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ZamoRano
Ставлю 100 баксов, что вьюноша был негр!
+6
-2
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Амин Чич
Ответ ten Hag
Спрашивается, а чего он не остановился и продолжил гнать? 17 лет за рулем, было отчего не останавливаться, видимо На Западе как, можно творить всякую дичь, будучи цветным, а если тебя приложит полиция, сразу будешь жертвой расизма и прочего) И вовсе не важно, какие преступления ты совершил :)
Он сначала остановился, потом устроил драку с полицией, ударил одного и попытался уехать.
+4
0
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Паук, вощем-та!
"Моя Франция"
людоед чет ваще гонит
+4
0
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ten Hag
Мою Францию
Так стали известны детали нового контракта :)
+6
-2
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e_kot
Ответ lordblack
Маленький ангел))) Скоро узнаем, что уже судимый с наркотой и стволом в бардачке на угнанной тачке.
Я так посмотрю у наших людей Стокгольмский синдром. Полиция в нормальном государстве должна быть под жестоким контролем, т.к. потенциально гораздо опаснее одного малолетнего угонщика
+6
-3
+3
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Burel
верните нормальную Францию, а не этих вот мбаппе, зиданов, бензем
+3
0
+3
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Амин Чич
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А Эмильен?
рано ему еще
+2
0
+2
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Олег Акимов
Ответ ten Hag
Спрашивается, а чего он не остановился и продолжил гнать? 17 лет за рулем, было отчего не останавливаться, видимо На Западе как, можно творить всякую дичь, будучи цветным, а если тебя приложит полиция, сразу будешь жертвой расизма и прочего) И вовсе не важно, какие преступления ты совершил :)
Я знаю несколько человек, которые втихаря брали и отца девятку в 17 лет и катались. Иногда пытались уехать от ДПСников. И они не выглядели как люди, которых стоило застрелить. Наказать - да, но не убивать.
+2
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Амин Чич
Ответ liverpoolart
А какая разница судимый или нет , что у него в бардачке ?? Полицейский об этом не знал . И он не имеет права убивать за то что человек не остановился по требованию . Из за таких как вы , полицаи и наглеют
ну прости полную инфу, он во первых устроил с ними драку, ударил одного полицая и попытался скрыться
+2
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Seventh
Чтобы сказал Мбаппе, если бы этот "маленький ангелок" сбил кого нибудь из его знакомых. Лицемер уровня Леброна
Может этот "маленький ангел" сам был преступником, бандитом?
+1
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Burel
я же говорил "земляк зидана", а меня люто заминусовали 😂
Naël M, who is of Algerian heritage, was killed by a police officer in Paris yesterday
+1
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Burel
Ответ ZamoRano
В Аргентине тоже много уголовников, достаточно вспомнить братанов нашего месе
ну и дальше что ? к чему это ?
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Vitto
Ответ e_kot
Я так посмотрю у наших людей Стокгольмский синдром. Полиция в нормальном государстве должна быть под жестоким контролем, т.к. потенциально гораздо опаснее одного малолетнего угонщика
Так называемый контроль ослабляет полицию (и прочие органы), что за собой влечет рост преступности(убийств, грабежей и тд)
+1
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Олег Акимов
Ответ trav
ЧТо за чушь ты тут написал? Господи В нормальном гос-ве любой гражданин должен немедленно подчиняться требованиям полиции. Потому что если им не подчиняться, то наступит хаос в обществе. И тогда вся шваль будет безнаказанно жить, зная, что им никто не указ. Другое дело, что не должно быть превышение полномочий. Но тут пацан этот не выполнил требование полиции! Какие могут быть разговоры?
За невыполнение требований полиции наказание - смертная казнь. Это нормальный подход?
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