«Калгари» отправил Гридина в АХЛ, Юбердо выведен из списка травмированных
«Калгари» отправил форварда Матвея Гридина в фарм-клуб в АХЛ.
«Джонатан Юбердо выведен из списка травмированных.
Кроме того, Матвей Гридин был отправлен в «Калгари Рэнглерс», – говорится в сообщении «Флэймс».
В активе 19-летнего Гридина 1 гол в 4 играх НХЛ в нынешнем сезоне.
Нападающий «Калгари» Джонатан Юбердо из-за травмы еще не играл в текущем чемпионате.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Калгари»
