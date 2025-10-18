«Калгари» отправил Гридина в АХЛ, Юбердо выведен из списка травмированных

«Калгари» отправил форварда Матвея Гридина в фарм-клуб в АХЛ.

«Джонатан Юбердо выведен из списка травмированных.

Кроме того, Матвей Гридин был отправлен в «Калгари Рэнглерс», – говорится в сообщении «Флэймс».

В активе 19-летнего Гридина 1 гол в 4 играх НХЛ в нынешнем сезоне.

Нападающий «Калгари » Джонатан Юбердо из-за травмы еще не играл в текущем чемпионате.