«Барса» вывесила радужные флаги на стадионе Йохана Кройффа в честь дня борьбы с гомофобией. Клубный твиттер обновил аватар – но не во всех регионах

«Барселона» празднует международный день борьбы с гомофобией.

Над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, подняты восемь радужных флагов. Они останутся на стадионе до 6 июля.

Как отметила пресс-служба «Барселоны», этого не сделали на «Камп Ноу» из-за работ по реконструкции стадиона.

Кроме того, клубные твиттер-аккаунты обновили фото профиля, добавив на фон радужные цвета.

Однако сделано это было не во всех региональных аккаунтах: в арабском, турецком, индонезийском и бразильском профилях аватары остались прежними.