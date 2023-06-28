«Барса» вывесила радужные флаги на стадионе Йохана Кройффа в честь дня борьбы с гомофобией. Клубный твиттер обновил аватар – но не во всех регионах

Теги Барселона Ла Лига Барселона Б ЛГБТ соцсети Эстади Йохан Кройфф Футбол

«Барселона» празднует международный день борьбы с гомофобией.

Над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, подняты восемь радужных флагов. Они останутся на стадионе до 6 июля.

Как отметила пресс-служба «Барселоны», этого не сделали на «Камп Ноу» из-за работ по реконструкции стадиона.

Кроме того, клубные твиттер-аккаунты обновили фото профиля, добавив на фон радужные цвета.

Однако сделано это было не во всех региональных аккаунтах: в арабском, турецком, индонезийском и бразильском профилях аватары остались прежними.

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29 комментариев

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forward1988
кройф вроде нормальным был?
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Rhett Butler
хорошо, что Кройф этого не видит
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Отец Абду
"Над стадионом Йохана Кройффа, где играют «Барселона Б» и женская команда, подняты восемь радужных флагов"

8 флагов в честь матча против Баварии?:)
+24
-10
+14
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wshnmn
ригоберка с гуруфутбола произвели жесткое соитие
+8
-7
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Евгений Громов 22
Кройф в гробу не перевернется от такого?
+4
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forward1988
Ответ Marcus-light
Нормальным - это не любителем строчить комментарии под каждой ЛГБТ повесткой? Вроде да
ты смелый только на спортс ру голубок
+1
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войд
Мало того что кабинетный клуб,так ещё и геи)
+6
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Tun
Не позорьте великого футболиста и тренера
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QWertY
Ригобер просто обязан обновить свою аву
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Сикарио
Горжусь нашей Барсочкой, флагман гейбола Европы!
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ДнепрЧемпион1983
пофиг;)
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Lion King
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А где главные фанаты Барсы - Риго, Гуру и Климов?
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mr kovalsky
Всегда было понятно, что за барселону болеют 90% гомосексуалисты
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Сикарио
Ответ Фан Рубина
Арабы, индонезийцы, турки и бразильцы могут не видеть и не знать про этот треш. Повезло им. )
В Стамбуле пару дней назад прошел гей-парад если что.
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