Евро-2023 (U21). Групповой этап. Португалия сыграет с Бельгией, Украина – с Испанией
В Грузии и Румынии стартует заключительный тур группового этапа молодежного Евро-2023.
Во вторник в группе А сборная Нидерландов сыграет с Грузией, Португалия – с Бельгией. В группе B сборная Украины сыграет с Испанией, а Хорватия – с Румынией.
В среду встретятся сборные Англии и Германии, Швейцария сыграет с Францией, а Италия – с Норвегией.
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 27 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Дата проведения
- 27 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
- Дата проведения
- 27 июня, 21.45, «Стяуа»
- Дата проведения
- 27 июня, 21.45, «Rapid Arena»
- Дата проведения
- 28 июня, 19.00, «Batumi Arena»
- Дата проведения
- 28 июня, 19.00, «Торпедо Кутаиси»
- Дата проведения
- 28 июня, 21.45, «Константин Рэдулеску»
- Дата проведения
- 28 июня, 21.45, «Клуж-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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