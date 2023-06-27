Евро-2023 (U21). Групповой этап. Португалия сыграет с Бельгией, Украина – с Испанией

В Грузии и Румынии стартует заключительный тур группового этапа молодежного Евро-2023.

Во вторник в группе А сборная Нидерландов сыграет с Грузией, Португалия – с Бельгией. В группе B сборная Украины сыграет с Испанией, а Хорватия – с Румынией.

В среду встретятся сборные Англии и Германии, Швейцария сыграет с Францией, а Италия – с Норвегией.

Евро-2023 (U21)

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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