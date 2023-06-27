Евро-2023 (U21). Групповой этап. Португалия сыграет с Бельгией, Украина – с Испанией

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В Грузии и Румынии стартует заключительный тур группового этапа молодежного Евро-2023.

Во вторник в группе А сборная Нидерландов сыграет с Грузией, Португалия – с Бельгией. В группе B сборная Украины сыграет с Испанией, а Хорватия – с Румынией.

В среду встретятся сборные Англии и Германии, Швейцария сыграет с Францией, а Италия – с Норвегией.

Евро-2023 (U21)

Групповой этап

3-й тур

Нидерланды U-21 – Грузия U-21
Дата проведения
27 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча

 

Португалия U-21 – Бельгия U-21
Дата проведения
27 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
Онлайн матча

 

Хорватия U-21 – Румыния U-21
Дата проведения
27 июня, 21.45, «Стяуа»
Онлайн матча

 

Испания U-21 – Украина U-21
Дата проведения
27 июня, 21.45, «Rapid Arena»
Онлайн матча

 

Англия U-21 – Германия U-21
Дата проведения
28 июня, 19.00, «Batumi Arena»
Онлайн матча

 

Израиль U-21 – Чехия U-21
Дата проведения
28 июня, 19.00, «Торпедо Кутаиси»
Онлайн матча

 

Швейцария U-21 – Франция U-21
Дата проведения
28 июня, 21.45, «Константин Рэдулеску»
Онлайн матча

 

Италия U-21 – Норвегия U-21
Дата проведения
28 июня, 21.45, «Клуж-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро U21

Статистика Евро U21

4 комментария

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dimkamelok
Болею за замечательную сборную Грузии, пусть у неё всё получится сегодня
+2
-2
0
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Оригинальный Ник
За Испанию 🦾
+5
-5
0
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Uragan
Сакартвелос гаумарджос!
0
0
0
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