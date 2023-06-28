Парламент Дагестана решил переименовать село Кироваул в честь отца Хабиба

Дагестанское село назовут именем Абдулманапа Нурмагомедова.

Село Кироваул Кизилюртовского района переименуют в Манапкалу – в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Это решение было принято во вторник на 24-й сессии Народного собрания Дагестана. В ходе открытого голосования 71 депутат поддержал постановление о переименовании, один высказался против и двое воздержались.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова скончался в 2020 году. Ему было 58 лет.

Абдулманап Нурмагомедов родился в селе Сильди Цумадинского района, а в последние годы жил в Кировауле. Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Хабиб: «Семья – единственное, что имеет значение. Неважно, кто самый великий боец»

Хабиб: «Очень рад, что отец всегда был рядом, направлял и указывал мне, как и что делать»