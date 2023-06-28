Суд в США отклонил иск Ханса Ниманна к Магнусу Карлсену на 100 млн долларов

Теги Магнус Карлсен Хикару Накамура Ханс Ниманн Шахматы

Федеральный суд США отклонил иск американского гроссмейстера Ханса Ниманна к бывшему чемпиону мира из Норвегии Магнусу Карлсену.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Ниманн подал в суд, указав Карлсена, веб-сайт Chess.com, шахматистов Хикару Накамуру и Дэнни Ренша, а также компанию Play Magnus Group в качестве ответчиков – за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни».

Ниманн, которого ранее подозревали в читерстве, заявлял об организованной травле в свой адрес и оценивал сумму ущерба в 100 миллионов долларов.

В сентябре Карлсен снялся с турнира в Сент-Луисе после поражения от американца, а позже заявил, что не хочет играть с людьми, которые «неоднократно жульничали». На фоне скандала сайт Chess.com выпустил расследование, где сообщалось о возможном читерстве Ниманна в более чем в 100 шахматных партиях.

Ниманн атакует Карлсена из-за мема с Таносом из «Мстителей» – на кону $100 млн. Да, это не шутка!

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5 комментариев

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Костя Кот
Магнус👍
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a-fon
Зато неплохо пропиарился мошенник
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Троллейбус
жуликоватые глазки у этого Ниманна
+1
-1
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АРХАТ
А на Севяна не подавал, на то что сломал его фигурку "короля"?)
0
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justbored
Жадность фраера. Был бы поограниченнее в обвинениях и поскромнее в запросах, глядишь, чего-нибудь бы и добился.
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