Гришин о «Нефтехимике»: «Теряем игроков, причем травмы не из-за физического состояния. Дергачеву вот попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга»
17 октября клуб победил минское «Динамо» (4:3 ОТ).
– Впервые после травмы за вас сыграл белорус Максим Сушко. Вы довольны его действиями?
– Да, он давал энергию, достаточно быстро двигался и играл. Конечно, он сейчас не в форме, очень много времени пропустил – больше месяца. Сложно сразу набрать игровой ритм. Но то, что он сегодня делал – если это привело к победе, тут есть вклад всех ребят. Они сегодня сделали все, что можно.
– Следующий ваш матч – против «Металлурга» в гостях. Постараетесь и там продолжить свою серию, одержав третью победу?
– Все стараются продолжать серии. Конечно, мы будем стараться и работать, сыграем на победу и побьемся, будем пытаться забивать, но посмотрим, как сложится.
У наших ребят есть проблемы со здоровьем, и травмы получаем. Тяжелая для нас поездка, мы теряем игроков. У нас и так ситуация не очень приятная. Не везет, некоторые лидеры у нас еще не играют.
Причем травмы не из-за физического состояния, а вот Дергачеву попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга. В общем, будем стараться. Как наш доктор говорит: «Чем меньше игроков, тем больше героев».
– Никита Хоружев забивает во втором матче подряд. Хотя до этого у него была только одна шайба. Он почувствовал ваше доверие, и у него пошло?
– Нет, просто Никита тоже не играл. Ведь и он был травмирован. У него это только пятый где-то матч в сезоне. Он пропустил практически весь сентябрь. Поэтому у него так мало голов. Но он набирает форму, забивает. И мы надеемся, что чем быстрее он наберет форму, тем лучше для нас, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.