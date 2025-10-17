Гришин о «Нефтехимике»: «Теряем игроков, причем травмы не из-за физического состояния. Дергачеву вот попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга»

Игорь Гришин высказался о ситуации с травмами в «Нефтехимике».

17 октября клуб победил минское «Динамо » (4:3 ОТ).

– Впервые после травмы за вас сыграл белорус Максим Сушко. Вы довольны его действиями?

– Да, он давал энергию, достаточно быстро двигался и играл. Конечно, он сейчас не в форме, очень много времени пропустил – больше месяца. Сложно сразу набрать игровой ритм. Но то, что он сегодня делал – если это привело к победе, тут есть вклад всех ребят. Они сегодня сделали все, что можно.

– Следующий ваш матч – против «Металлурга» в гостях. Постараетесь и там продолжить свою серию, одержав третью победу?

– Все стараются продолжать серии. Конечно, мы будем стараться и работать, сыграем на победу и побьемся, будем пытаться забивать, но посмотрим, как сложится.

У наших ребят есть проблемы со здоровьем, и травмы получаем. Тяжелая для нас поездка, мы теряем игроков. У нас и так ситуация не очень приятная. Не везет, некоторые лидеры у нас еще не играют.

Причем травмы не из-за физического состояния, а вот Дергачеву попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга. В общем, будем стараться. Как наш доктор говорит: «Чем меньше игроков, тем больше героев».

– Никита Хоружев забивает во втором матче подряд. Хотя до этого у него была только одна шайба. Он почувствовал ваше доверие, и у него пошло?

– Нет, просто Никита тоже не играл. Ведь и он был травмирован. У него это только пятый где-то матч в сезоне. Он пропустил практически весь сентябрь. Поэтому у него так мало голов. Но он набирает форму, забивает. И мы надеемся, что чем быстрее он наберет форму, тем лучше для нас, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин.