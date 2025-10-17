  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин о «Нефтехимике»: «Теряем игроков, причем травмы не из-за физического состояния. Дергачеву вот попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга»
0

Гришин о «Нефтехимике»: «Теряем игроков, причем травмы не из-за физического состояния. Дергачеву вот попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга»

Игорь Гришин высказался о ситуации с травмами в «Нефтехимике».

17 октября клуб победил минское «Динамо» (4:3 ОТ).

– Впервые после травмы за вас сыграл белорус Максим Сушко. Вы довольны его действиями?

– Да, он давал энергию, достаточно быстро двигался и играл. Конечно, он сейчас не в форме, очень много времени пропустил – больше месяца. Сложно сразу набрать игровой ритм. Но то, что он сегодня делал – если это привело к победе, тут есть вклад всех ребят. Они сегодня сделали все, что можно.

– Следующий ваш матч – против «Металлурга» в гостях. Постараетесь и там продолжить свою серию, одержав третью победу?

– Все стараются продолжать серии. Конечно, мы будем стараться и работать, сыграем на победу и побьемся, будем пытаться забивать, но посмотрим, как сложится.

У наших ребят есть проблемы со здоровьем, и травмы получаем. Тяжелая для нас поездка, мы теряем игроков. У нас и так ситуация не очень приятная. Не везет, некоторые лидеры у нас еще не играют.

Причем травмы не из-за физического состояния, а вот Дергачеву попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга. В общем, будем стараться. Как наш доктор говорит: «Чем меньше игроков, тем больше героев».

– Никита Хоружев забивает во втором матче подряд. Хотя до этого у него была только одна шайба. Он почувствовал ваше доверие, и у него пошло?

– Нет, просто Никита тоже не играл. Ведь и он был травмирован. У него это только пятый где-то матч в сезоне. Он пропустил практически весь сентябрь. Поэтому у него так мало голов. Но он набирает форму, забивает. И мы надеемся, что чем быстрее он наберет форму, тем лучше для нас, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoДинамо Минск
logoИгорь Гришин
травмы
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoНикита Хоружев
logoМаксим Сушко
logoАлександр Дергачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гришин о 4:3 с «Динамо» Минск: «Долганов здорово сыграл – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Ребята выстояли, мы удачно сыграли в завершении»
2сегодня, 19:55
Артем Сериков: «У нас с женой есть традиция, что перед игрой посуду мою и уборку делаю я. Для меня это про расслабление. Наушники надеваю, включаю музыку на полную»
1сегодня, 18:36
Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»
сегодня, 17:16
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
6011 минут назад
«Калгари» отправил Гридина в АХЛ, Юбердо выведен из списка травмированных
234 минуты назад
Симашев об игре в НХЛ: «Это было моей мечтой, это потрясающе. Я хочу становиться лучше, каждый день общаюсь с тренерами»
58 минут назад
Крикунов о Хомченко: «Игроки «Автомобилиста» травмировали голкипера, а судьи даже 2 минуты не дали. Там был чистый удар ногами. Он выбыл недели на три, похоже»
1сегодня, 20:47
Николай Заварухин: «Рид Буше будет отсутствовать около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно – не хотел бы афишировать»
4сегодня, 20:20
Получить ноут за собранный пасьянс? В нашем пасьянсе – легко!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Никитин об 1:0 с «Торпедо»: «Были моменты, где мы чистейшие ошибки привозили себе. Мартин сделал разницу в счете. Победа в радость, не будем ее недооценивать»
4сегодня, 19:23
Артюхин об игре Кузнецова за «Металлург»: «Очко за игру. Это супермастер! Он будет развиваться, набирать игровой тонус за счет матчей»
3сегодня, 18:58
КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Нефтехимику», «Торпедо» проиграло ЦСКА, «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
173сегодня, 18:53
ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. У команды Исакова 6 поражений в 7 последних играх
24сегодня, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги
16 минут назад
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Имея большое преимущество, нужно найти в себе силы переиграть вратаря, оборону соперника. Ну что здесь говорить?»
26 минут назад
Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»
46 минут назад
«Миннесота» выменяла Олауссона у «Сан-Хосе» на Мастерса
1сегодня, 20:32
Никитин о Спронге: «Он продолжает работать в Москве»
сегодня, 20:11
Гришин о 4:3 с «Динамо» Минск: «Долганов здорово сыграл – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Ребята выстояли, мы удачно сыграли в завершении»
2сегодня, 19:55
Серебряков о результативных матчах: «Мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. Если тебя меняют – чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю игру»
сегодня, 19:46
Исаков о 0:1 от ЦСКА: «Встреча уровня хорошей игры в плей-офф. В «Торпедо» нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, выход один – работать»
3сегодня, 19:34
«Сочи» проиграл 5-й матч подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе
сегодня, 19:11
Даниил Пыленков: «У «Динамо» два топовых вратаря, две стены! Только Подъяпольский – стена побольше, а Моторыгин поменьше немного. Различий в их игре не замечал»
сегодня, 18:49