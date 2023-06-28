Пиняев стал лучшим молодым игроком Мир РПЛ по версии тренеров и капитанов команд. Тюкавин и Литвинов – в топ-3

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Чемпионат.com Сергей Пиняев Руслан Литвинов Константин Тюкавин Футбол

Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом РПЛ по версии тренеров и капитанов клубов.

«Чемпионат» провел голосование за лучшего молодого (21 год и младше) футболиста сезона в Мир РПЛ. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд чемпионата России.

Победу в голосовании одержал полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев. 18-летний футболист набрал 90 баллов. Он опередил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова, которые получили по 71 баллу и заняли места в тройке.

В сезоне-2021/22 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», сейчас выступает за «Ахмат»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Карпукас заслужил место в тройке. 100+ успешных отборов за чемпионат, и это в 20 лет.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
тройка вполне годная, но я бы на второе поставил Литвинова!
+25
-9
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksandrratnikov60@gmail.com
Ответ Максим Филимонов
а кто это всё?
А Вам не всё равно? Если-бы смотрели футбол, то знали бы.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan
Тюкавин в этом сезоне деградировал. Какая тройка?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Dmitry Orlov
Карпукас заслужил место в тройке. 100+ успешных отборов за чемпионат, и это в 20 лет.
Можешь всем тренерам и капитанам команд написать, что они не правы!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Dmitry Orlov
Карпукас заслужил место в тройке. 100+ успешных отборов за чемпионат, и это в 20 лет.
Для Локо Карпукас больше пользы принёс в сезоне
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Справедливо, Саратовский парень!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Вполне логичная тройка.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ablexs
Ответ </c/>
тройка вполне годная, но я бы на второе поставил Литвинова!
так он и так на втором по сути
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Какой прости господи Тюкавин, да еще при живом Карпукасе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Всё по делу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Булат87
Главное что Пеню не спиздили у Локо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima H
Будем пенять на Пиняева
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вольфсбург
Ответ Мукунку хороший
А где дзюба?
Так Дзюбе уже скоро пятый десяток пойдёт))). Тут молодёжь до 21 года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Вольфсбург
Так Дзюбе уже скоро пятый десяток пойдёт))). Тут молодёжь до 21 года.
Да? Не знал))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Faust Doc
Говорят на его лицо кто то сел и скрыл из глаз! Гы гы гы
Бегемот?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Вольфсбург
Да какой по делу. Тюкавин лучший, это он только в основном на замену выходил.
О.к.. тогда меняем на Бакаева)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Ответ Вольфсбург
Да какой по делу. Тюкавин лучший, это он только в основном на замену выходил.
только Тюкавину 21, а Пиняеву 18.
так, на секундочку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
А где дзюба?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий