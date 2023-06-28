Пиняев стал лучшим молодым игроком Мир РПЛ по версии тренеров и капитанов команд. Тюкавин и Литвинов – в топ-3

Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом РПЛ по версии тренеров и капитанов клубов.

«Чемпионат» провел голосование за лучшего молодого (21 год и младше) футболиста сезона в Мир . Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд чемпионата России.

Победу в голосовании одержал полузащитник московского « » . 18-летний футболист набрал 90 баллов. Он опередил нападающего « » Константина Тюкавина и полузащитника « » Руслана Литвинова, которые получили по 71 баллу и заняли места в тройке.

В сезоне-2021/22 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», сейчас выступает за «Ахмат»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).