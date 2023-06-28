Драфт НХЛ-2023. «Чикаго» будет выбирать 1-м, «Анахайм» – 2-м, «Коламбус» – 3-м, «Вашингтон» – 8-м

29 июня состоится первый раунд драфта НХЛ-2023.

Процедура пройдет в . Начало – в 02:00 по московскому времени.

Напомним, «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард .

Из россиян выше всех, как ожидается, должны выбрать Матвея Мичкова.

Драфт НХЛ-2023

1-й раунд

1. «Чикаго»

2. « »

3. « »

4. «Сан-Хосе»

5. « »

6. «Аризона»

7. «Филадельфия»

8. « »

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис»

11. « »

12. «Аризона»

13. « »

14. « »

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»

17. « »

18. «Виннипег»

19. «Чикаго»

20. «Сиэтл»

21. «Миннесота»

22. «Филадельфия»

23. «Рейнджерс»

24. «Нэшвилл»

25. «Сент-Луис»

26. «Сан-Хосе»

27. «Колорадо»

28. «Торонто»

29. «Сент-Луис»

30. «Каролина»

31. «Колорадо»

32. «Вегас»

Драфт НХЛ-2023 уже этой ночью. Кто выберет Матвея Мичкова?