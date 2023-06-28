Драфт НХЛ-2023. «Чикаго» будет выбирать 1-м, «Анахайм» – 2-м, «Коламбус» – 3-м, «Вашингтон» – 8-м

Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Баффало Монреаль Торонто Каролина Вашингтон Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Анахайм Сан-Хосе Аризона НХЛ драфт НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Матвей Мичков Коннор Бедард Хоккей

29 июня состоится первый раунд драфта НХЛ-2023.

Процедура пройдет в Нэшвилле. Начало – в 02:00 по московскому времени.

Напомним, «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.

Из россиян выше всех, как ожидается, должны выбрать Матвея Мичкова.

Драфт НХЛ-2023

1-й раунд

1. «Чикаго»

2. «Анахайм»

3. «Коламбус»

4. «Сан-Хосе»

5. «Монреаль»

6. «Аризона»

7. «Филадельфия»

8. «Вашингтон»

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис»

11. «Ванкувер»

12. «Аризона»

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»

17. «Детройт»

18. «Виннипег»

19. «Чикаго»

20. «Сиэтл»

21. «Миннесота»

22. «Филадельфия»

23. «Рейнджерс»

24. «Нэшвилл» 

25. «Сент-Луис»

26. «Сан-Хосе»

27. «Колорадо»

28. «Торонто»

29. «Сент-Луис»

30. «Каролина»

31. «Колорадо»

32. «Вегас»

Драфт НХЛ-2023 уже этой ночью. Кто выберет Матвея Мичкова?

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9 комментариев

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Wrister-Killer
Мичков в Монреаль. Вашингтон получит его, если поднимется на драфте.
+5
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Амфитрион
Ну хоть закончится сериал "Кто выберет Мичкова".
+3
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Беня_Финитас
какой телеканал будет показывать ? ESPN , NHL TV или что-то еще ?
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Arctic_Baron
Ответ Ярослав Чурствин
А где Флорида, а точно у нас же в НХЛ две команды из Колорадо
Ващет там транзитом через Хабсов ушёл Колорадо за Ньюхука
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Ярослав Чурствин
Ответ Arctic_Baron
Ващет там транзитом через Хабсов ушёл Колорадо за Ньюхука
А я только сейчас посмотрел, автор сорри
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Arctic_Baron
Ответ Беня_Финитас
опаньки ! а кому это Девилз выбор в первом раунде подарил ? и главное за ч-т-о ? ну да ладно .. в этом году первые 40 одни басты . )
За Мейера отдали
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Беня_Финитас
Ответ Arctic_Baron
За Мейера отдали
понятно . спасибо . придется его подписывать , а то глуповато выглядит . )
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