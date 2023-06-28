Драфт НХЛ-2023. «Чикаго» будет выбирать 1-м, «Анахайм» – 2-м, «Коламбус» – 3-м, «Вашингтон» – 8-м
29 июня состоится первый раунд драфта НХЛ-2023.
Процедура пройдет в Нэшвилле. Начало – в 02:00 по московскому времени.
Напомним, «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил общий 1-й выбор.
Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.
Из россиян выше всех, как ожидается, должны выбрать Матвея Мичкова.
Драфт НХЛ-2023
1-й раунд
1. «Чикаго»
2. «Анахайм»
3. «Коламбус»
4. «Сан-Хосе»
5. «Монреаль»
6. «Аризона»
7. «Филадельфия»
8. «Вашингтон»
9. «Детройт»
10. «Сент-Луис»
11. «Ванкувер»
12. «Аризона»
13. «Баффало»
14. «Питтсбург»
15. «Нэшвилл»
16. «Калгари»
17. «Детройт»
18. «Виннипег»
19. «Чикаго»
20. «Сиэтл»
21. «Миннесота»
22. «Филадельфия»
23. «Рейнджерс»
24. «Нэшвилл»
25. «Сент-Луис»
26. «Сан-Хосе»
27. «Колорадо»
28. «Торонто»
29. «Сент-Луис»
30. «Каролина»
31. «Колорадо»
32. «Вегас»
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