ФХР не предложит Жамнову новый контракт («Матч ТВ»)

ФХР не будет продлевать контракт с Алексеем Жамновым.

Как сообщает «Матч ТВ», соглашение между Федерацией хоккея России и главным тренером национальной сборной, срок которого истекает 30 июня, не будет продлено.

« не будет предлагать новый контракт Алексею Жамнову. С ним даже не вели переговоры. Соглашение с ним истекает 30 июня», – сообщил источник, приближенный к федерации.

Ранее Жамнов был назначен главным тренером « ».

Сборную России он возглавляет с сентября 2021 года. Во главе национальной команды Жамнов провел один большой турнир – на Олимпиаде-2022 российская сборная заняла второе место, проиграв Финляндии (1:2) в финале.

В декабре 2022 года сборная Беларуси обыграла сборную России и выиграла Кубок Первого канала.

Третьяк о будущем Жамнова в сборной России: «У нас будет один турнир, не нужно брать главного тренера на весь год. Пока не могу сказать свое решение»