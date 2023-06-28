ФХР не предложит Жамнову новый контракт («Матч ТВ»)

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Матч ТВ Хоккей

ФХР не будет продлевать контракт с Алексеем Жамновым.

Как сообщает «Матч ТВ», соглашение между Федерацией хоккея России и главным тренером национальной сборной, срок которого истекает 30 июня, не будет продлено.

«ФХР не будет предлагать новый контракт Алексею Жамнову. С ним даже не вели переговоры. Соглашение с ним истекает 30 июня», – сообщил источник, приближенный к федерации.

Ранее Жамнов был назначен главным тренером «Спартака». 

Сборную России он возглавляет с сентября 2021 года. Во главе национальной команды Жамнов провел один большой турнир – на Олимпиаде-2022 российская сборная заняла второе место, проиграв Финляндии (1:2) в финале.

В декабре 2022 года сборная Беларуси обыграла сборную России и выиграла Кубок Первого канала.

Третьяк о будущем Жамнова в сборной России: «У нас будет один турнир, не нужно брать главного тренера на весь год. Пока не могу сказать свое решение»

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16 комментариев

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Savardus
Ротенберг уже близко...
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Ovi174
А кто ответит за назначение Жамнова? Зачем он вообще был нужен? По хорошему бы все руководство ФХР уволить! Был бы нормальный тренер, можно было бы второе золото подряд на олимпиаде выиграть.
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Евгений Исаев
Видимо, Ротан уже проплатил место... Жамнов ставку не перебил.
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Сергей Галынский
У нас есть перспективеый специалист с новейшими методиками работы
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гарри
Ротенберг не будет предлагать Жамнову новый контракт, Ротенберг предложит его себе!
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Йозе, твой выход!
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Евгений Исаев
Водила красного автомобиля уже завёл свой драндулет! Скоро ворвётся на системной волне в тренерскую сборной Страны!
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Евгений Вырныгаев
Рома, Рома, Роман, мужчина всей моей жизни!
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Амфитрион
Пора, пора вводить нормальную системную систему в формировании сборной. И у нас есть проверенный, надежный, испытанный кандидат!
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Mohnatiy
Ротан выходит из тени...
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Nikolay_exp
Удивительно, кто же его заменит, абсолютная интрЫга
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Russ Ivan
Рома многостаночник...
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Марина Игнатьева
Шанс Черчесова
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Линолеум
Если этот недоразвитый фин станет главным то это финиш
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Nikolay_exp
Ответ Savardus
Ротенберг уже близко...
К сожалению
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Евгений Исаев
Ответ Ovi174
А кто ответит за назначение Жамнова? Зачем он вообще был нужен? По хорошему бы все руководство ФХР уволить! Был бы нормальный тренер, можно было бы второе золото подряд на олимпиаде выиграть.
Ротан СТОЛЬКО должностей один не перекроет. А новых бюрократов гнобить, да подкупать - хлопотно.
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