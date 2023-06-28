ИИХФ утвердила состав групп на ЧМ-2024 в Чехии. Россия и Беларусь пропустят турнир
ИИХФ утвердила состав групп на ЧМ-2024 в Чехии.
Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.
Впервые с 2002 года в элитном дивизионе сыграет сборная Польши.
Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания;
Группа B (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.
Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
Пффф, это Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша пропустят Суперсерию-25.