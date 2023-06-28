ИИХФ утвердила состав групп на ЧМ-2024 в Чехии. Россия и Беларусь пропустят турнир

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ИИХФ утвердила состав групп на ЧМ-2024 в Чехии.

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве. 

Впервые с 2002 года в элитном дивизионе сыграет сборная Польши. 

Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания;

Группа B (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24. 
 

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5 комментариев

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Unnamed80
Ну и кому он будет интересен? Ведь скорее всего будет второй раунд суперсерии красной машины-25 против белорусских кудесников хоккея. Вот где настоящее зрелище
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Oleg Olegov
"Россия и Беларусь пропустят турнир"

Пффф, это Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша пропустят Суперсерию-25.
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Bdv68
+/- ровно
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Cube Litening C:68X
Почему поменялось, сразу после турнира Канаду в другую группу определяли..🤷😬
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