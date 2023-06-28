ИИХФ утвердила состав групп на ЧМ-2024 в Чехии. Россия и Беларусь пропустят турнир

ИИХФ утвердила состав групп на ЧМ-2024 в Чехии.

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.

Впервые с 2002 года в элитном дивизионе сыграет сборная Польши.

Группа А (Прага): , , , Чехия, Дания, , Австрия, ;

Группа B (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

