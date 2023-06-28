«Реал» готов дать Мбаппе бонус в 130 млн евро в случае бесплатного трансфера в 2024-м
Килиан Мбаппе может получить крупный бонус от «Реала» в случае перехода в 2024 году.
В мадридском клубе считают, что шансы подписать нападающего этим летом невелики. Источники в «Реале» полагают, что наиболее вероятным исходом является то, что Килиан останется в «ПСЖ» еще на год.
Одной из причин является то, что в следующем сезоне форвард может получить от парижан 70 миллионов евро (до вычета налогов) в виде бонусов за лояльность. Источники, близкие к игроку, говорят, что это важный фактор, объясняющий, почему он не хочет покидать клуб в это трансферное окно.
Источники утверждают, что новое предложение «Реала», скорее всего, будет предусматривать те же условия, что и в 2022 году. Они добавляют, что в случае бесплатного трансфера «Мадрид» готов предложить форварду подписной бонус в размере 130 миллионов евро.
Таким образом, Мбаппе может заработать около 200 миллионов евро, помимо зарплаты, если останется в «ПСЖ» на сезон, а затем бесплатно перейдет в «Реал».
«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м, если трансфер не оформят этим летом (Foot Mercato)
А если предложат 50, то он откажется и подпишет новый контракт с ПСЖ?
Неплохо черепах качает мешков на золотишко🤣
Всё равно им на деньги пофик
В Риал дважды ни завут ыыыыыы
Как мне помнится, Перес и другое руководство никогда такого не говорило.
Хотя наблюдать за этим шапито всегда смешно😃