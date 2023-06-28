«Реал» готов дать Мбаппе бонус в 130 млн евро в случае бесплатного трансфера в 2024-м

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе может получить крупный бонус от «Реала» в случае перехода в 2024 году.

В мадридском клубе считают, что шансы подписать нападающего этим летом невелики. Источники в «Реале» полагают, что наиболее вероятным исходом является то, что Килиан останется в «ПСЖ» еще на год. 

Одной из причин является то, что в следующем сезоне форвард может получить от парижан 70 миллионов евро (до вычета налогов) в виде бонусов за лояльность. Источники, близкие к игроку, говорят, что это важный фактор, объясняющий, почему он не хочет покидать клуб в это трансферное окно.

Источники утверждают, что новое предложение «Реала», скорее всего, будет предусматривать те же условия, что и в 2022 году. Они добавляют, что в случае бесплатного трансфера «Мадрид» готов предложить форварду подписной бонус в размере 130 миллионов евро.

Таким образом, Мбаппе может заработать около 200 миллионов евро, помимо зарплаты, если останется в «ПСЖ» на сезон, а затем бесплатно перейдет в «Реал».

«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м, если трансфер не оформят этим летом (Foot Mercato)

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28 комментариев

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Burel
" в наш Реал трижды не зовут"
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QWertY
В реал не просто не зовут два раза, а еще и мешок с бабками за это предлагают. Вот те раз))
+33
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Пенс
Именно так и выглядит бесплатно по мнению местных сосьосов.
+23
-4
+19
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#SharkTeam
Бесплатнее некуда
+8
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Kubinec_
прикиньте, он потом опять кинет реал выбив себе ещё больше контракт
+7
-2
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Бенисио Дель Пьеро
Вот и ответ тем, кто пишет "зачем Реал пытается подписать Мбаппе сейчас, если через год можно будет забрать бесплатно ?". Реалу по-сути нет разницы отдать 150+ ПСЖ или через год Мбаппе и его окружению.
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London.is.blue
Сразу видно - с детства за Реал мечтал играть.

А если предложат 50, то он откажется и подпишет новый контракт с ПСЖ?

Неплохо черепах качает мешков на золотишко🤣
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Yu123
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надоели все эти новости. Все же прекрасно понимают, что это утки, и Мбаппе в Реале не будет
дядюшка перес все просчитал на 100 ходов вперед
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#SharkTeam
Топовый бесплатный трансфер
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Men77
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надоели все эти новости. Все же прекрасно понимают, что это утки, и Мбаппе в Реале не будет
Лихо ты переобулся, от "Мбаппе точно в Реале, просто обьявят позже. а типа вы тут все дурачки" в 2021 году,до " Все понимают, Мбаппе в Реале не будет" в 2023 году🤣
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Men77
Чето я запутался, а сколько раз максимально может звать Реал? Сколько еще попыток будет у черепашки?
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Burel
Ответ Михо
Очень смешно будет наблюдать за ПСЖ в этом сезоне, как они будут выстраивать команду и играть зная что их главная надежда точно уйдет летом 24 с мешком их денег, вместо мешка за его продажу😃 Хотя наблюдать за этим шапито всегда смешно😃
шейхи на это не пойдут. Либо продление, либо продажа, либо в дубль.
Всё равно им на деньги пофик
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ARIGAMI ARIGAMI
Надоели все эти новости. Все же прекрасно понимают, что это утки, и Мбаппе в Реале не будет
+7
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Yu123
Ответ Yu123
дядюшка перес все просчитал на 100 ходов вперед
бгг
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Дмитрий Крутенко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надоели все эти новости. Все же прекрасно понимают, что это утки, и Мбаппе в Реале не будет
Все это кто? Ты в лице бабы Ванги?
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Hans Castorp
Ещё 30 раз под всеми новостями о Реале и Мбаппе , которые каждый день придумывают и опровергают одни и те же журналисты, напишите эти Мега-оригинальные комментарии ))
В Риал дважды ни завут ыыыыыы
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udod
так смешно звучит - бесплатный трансфер за 130 миллионов
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Levadričok
Сериал продолжается......
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Pitkin
Мда... Реал пошёл с козырного туза.
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Alex Serpen
Зачем неадекватные болельщики Барселоны цитируют не менее неадекватных болельщиков сливочных насчёт "в Реал не зовут два раза"?

Как мне помнится, Перес и другое руководство никогда такого не говорило.
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Karra
В следующем сезоне окажется в МЮ.
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Михо
Очень смешно будет наблюдать за ПСЖ в этом сезоне, как они будут выстраивать команду и играть зная что их главная надежда точно уйдет летом 24 с мешком их денег, вместо мешка за его продажу😃
Хотя наблюдать за этим шапито всегда смешно😃
+5
-5
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