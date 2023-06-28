«Реал» готов дать Мбаппе бонус в 130 млн евро в случае бесплатного трансфера в 2024-м

Килиан Мбаппе может получить крупный бонус от «Реала» в случае перехода в 2024 году.

В мадридском клубе считают, что шансы подписать нападающего этим летом невелики. Источники в « » полагают, что наиболее вероятным исходом является то, что останется в « » еще на год.

Одной из причин является то, что в следующем сезоне форвард может получить от парижан 70 миллионов евро (до вычета налогов) в виде бонусов за лояльность. Источники, близкие к игроку, говорят, что это важный фактор, объясняющий, почему он не хочет покидать клуб в это трансферное окно.

Источники утверждают, что новое предложение «Реала», скорее всего, будет предусматривать те же условия, что и в 2022 году. Они добавляют, что в случае бесплатного трансфера «Мадрид» готов предложить форварду подписной бонус в размере 130 миллионов евро.

Таким образом, Мбаппе может заработать около 200 миллионов евро, помимо зарплаты, если останется в «ПСЖ» на сезон, а затем бесплатно перейдет в «Реал».

«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м, если трансфер не оформят этим летом (Foot Mercato)