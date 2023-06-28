Суд продлил на три месяца арест обвиняемому в избиении Алексея Шведа

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Суд продлил до 2 октября 2023 года срок ареста в отношении Юсуфа Мирашурова, обвиняемого в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Адвокаты 31-летнего Мирашурова ходатайствовали об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но судья отказал. По версии следствия, Мирашуров, водитель другого подозреваемого Рамзина Амирасланова, нанес баскетболисту самые серьезные удары.

Кроме того, суд изменил меру пресечения другого обвиняемого Глеба Писарева. 20-летний обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 28 августа 2023 года.

Еще двух подозреваемых — Князя Амирасланова (20 лет) и Рамзина Амирасланова (17) — в начале июня отпустили под подписку о невыезде до решения суда. По информации Shot, Рамзин улетел в Баку.

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8 комментариев

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Savardus
Интересно, почему избивали толпой, а отсидеть толпой не хотят? Они ж там все "Братья"...
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+18
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Мыло "судейское"
цирк с конями... хотя в данном случае с баранами...
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psycho
зиц-водитель
+5
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Рома Каиш
надо начинать привыкать к вот такой "Прекрасной ..... будущего"
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Александр Колосов
Блин, ну есть же видео, где заметно, что не один человек Шведа избивает! Есть свидетельские показания. Почему под стражей только один Писарев? ЦСКА не хочет как-то вмешаться? Главную звезду клуба избили, а им плевать, получается
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Рома Каиш
один то есть уже подтёрся выданной судом бумажкой
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Maratik1982
на водилу все повесят
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Мыло "судейское"
Ответ Рома Каиш
надо начинать привыкать к вот такой "Прекрасной ..... будущего"
уже 20 лет "надо начинаем" :|
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