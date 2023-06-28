Суд продлил на три месяца арест обвиняемому в избиении Алексея Шведа

Суд продлил до 2 октября 2023 года срок ареста в отношении Юсуфа Мирашурова, обвиняемого в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Адвокаты 31-летнего Мирашурова ходатайствовали об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но судья отказал. По версии следствия, Мирашуров, водитель другого подозреваемого Рамзина Амирасланова, нанес баскетболисту самые серьезные удары.

Кроме того, суд изменил меру пресечения другого обвиняемого Глеба Писарева. 20-летний обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 28 августа 2023 года.

Еще двух подозреваемых — Князя Амирасланова (20 лет) и Рамзина Амирасланова (17) — в начале июня отпустили под подписку о невыезде до решения суда. По информации Shot, Рамзин улетел в Баку.

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