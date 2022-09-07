Свечков о дебюте за «Спартак» (8:07 в матче с «Адмиралом»): «Надо забирать свое место в составе. На СКА будет дополнительная мотивация»

высказался о своем дебюте за .

19-летний нападающий получил 8:07 игрового времени в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (2:1).

В московский клуб он перешел летом из СКА, став частью компенсации за Александра Никишина.

– Старался выкладываться по полной, выполнять тренерскую установку. Может, что‑то не получалось, но я свою работу старался честно делать.

– Вы уже освоились в «Спартаке» и вообще в столице?

– Москва, как город, для меня пока далека. Я почти никуда не выхожу. Пару раз пытался доехать до Красной площади, но туда вход был закрыт из‑за концертов. Был на Патриарших. И еще там, где фонарики сверху висят. Не помню, как называется. А в команде никаких проблем, все меня поддерживают и помогают.

– Скучаете по Питеру?

– Он мне, как город, очень нравится. Но сейчас погода в Москве питерская. Так что чувствую себя нормально.

– СКА для вас будет особенным соперником в этом сезоне?

– На СКА и так настрой был бы запредельный, даже, если бы я там раньше не играл. А так у меня будет еще и дополнительная мотивация. Но мне нужно настраиваться не только на , а вообще на каждый матч. Буду стараться доказать свою состоятельность, надо забирать свое место в составе, – сказал Свечков.