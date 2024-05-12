Эдмонтон – Ванкувер: прогноз на четвертый матч 15 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 6

Счет в серии 1 – 2 (4 : 5, 4 : 3 ОТ, 3 : 4)

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Серия переехала в Эдмонтон, поддержка публики теперь оказалась на стороне «нефтяников». Болельщики с первых минут третьего матча погнали своих хоккеистов вперед. Игроки «Ванкувера» с завидным постоянством продолжили наступать на одни и те же грабли. Первое же удаление в составе гостей привело к заброшенной шайбе. Маттиас Экхольм подкараулил отскок и забрасывал уже в пустые ворота. Правда, вскоре «Кэнакс» ответили той же монетой. Леон Драйзайтль поехал на скамейку штрафников после блокировки соперника, и шайбу после броска Брока Босера от синей линии подправил в ворота Элиас Линдхольм. Для Босера это было первое результативное действие в первом периода, но далеко не последнее. Шла 14-я минута, когда «косатки» расчертили отличную комбинацию в зоне соперника и вывели Брока на бросок. Стюарт Скиннер оказался бессилен. За полторы минуты до конца первого отрезка игры хоккеисты «Эдмонтона» проявили любезность и подарили в своей зоне шайбу Пьюсу Сутеру. Тот быстро переадресовал ее Босеру, который перехитрил Скиннера и довел преимущество своей команды до двух голов.

Для того чтобы описать преимущество «Эдмонтон Ойлерз» в оставшиеся два периода, достаточно привести количество бросков: 36 – 7 в пользу хозяев. В самом начале второго периода Драйзайтль сократил отставание в счете. Вновь помогло большинство. Давление на ворота Шилова было колоссальным. Несколько раз гостей спасала штанга, чудеса эквилибристики показывал Артур Шилов. Однажды голкипер и вовсе остановил шайбу на линии, и арбитры долго разбирались, оказалась она в воротах или нет. Хоккеистам «Ванкувера» приходилось терпеть и изредка отвечать контратаками. За три минуты до конца второго периода у них появилась возможность провести две минуты в большинстве. Дарнелл Нерс схватил удаление за удар соперника клюшкой. Элиас Линдхольм решил не отставать от Босера и тоже забросил свою вторую шайбу в матче. В третьем периоде наставник хозяев Крис Кноблаух решил поменять вратаря. Правда, Кэлвину Пикару много трудиться не пришлось. Он отразил всего три броска, в то время как вся игра проходила у ворот Шилова. «Нефтяникам» удалось забросить, когда вратаря заменили на шестого полевого. На большее игроков «Эдмонтона» не хватило. Команда не унывает, считая, что такое количество моментов все равно приведет к реализации. Вот только теперь «Ванкувер» вернул преимущество своей площадки. Никита Задоров на этот раз забросить не смог, но отметился эффектными силовыми приемами. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,84 (Olimpbet, Лига Ставок) до 1,88 (Бетсити)

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 3,40 (BetBoom) до 3,78 (Olimpbet)

Где смотреть четвертый матч Эдмонтон – Ванкувер

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