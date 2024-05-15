Терещенко о Задорове: «Грязно сыграл против Макдэвида, но дает «Ванкуверу» глоток свежего воздуха, молодец»
Алексей Терещенко оценил игру Никиты Задорова против «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ.
Ранее российский форвард «Кэнакс» был оштрафован на пять тысяч долларов за удар в спину Коннору Макдэвиду в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3, 2-1).
– Что скажете об игре Никиты Задорова в плей-офф? Очень заметен он с самых разных сторон.
– Да, грязно сыграл против Макдэвида в последнем матче, надо уважать соперника. Но он молодец. Дает «Ванкуверу» глоток свежего воздуха. И вся команда – молодцы.
– Можно ли назвать его на данный момент лидером обороны «Ванкувера»?
– Наверное, можно и так говорить. Конечно, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.