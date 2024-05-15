Терещенко о Задорове: «Грязно сыграл против Макдэвида, но дает «Ванкуверу» глоток свежего воздуха, молодец»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Алексей Терещенко НХЛ Никита Задоров Коннор Макдэвид Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко оценил игру Никиты Задорова против «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ.

Ранее российский форвард «Кэнакс» был оштрафован на пять тысяч долларов за удар в спину Коннору Макдэвиду в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3, 2-1). 

– Что скажете об игре Никиты Задорова в плей-офф? Очень заметен он с самых разных сторон.

–  Да, грязно сыграл против Макдэвида в последнем матче, надо уважать соперника. Но он молодец. Дает «Ванкуверу» глоток свежего воздуха. И вся команда – молодцы.

– Можно ли назвать его на данный момент лидером обороны «Ванкувера»?

– Наверное, можно и так говорить. Конечно, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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