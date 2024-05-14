Кошечкин о Набокове: «Илья ворвался в КХЛ, выбив дверь. В НХЛ на драфте он должен стоять выше всех среди вратарей»

Теги Металлург Мг Василий Кошечкин НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Василий Кошечкин высоко оценил уровень навыков Ильи Набокова.

Ранее 21-летний вратарь «Магнитки» стал самым ценным игроком в Кубке Гагарина и был признан лучшим молодым хоккеистом сезона. 

«Илья ворвался в КХЛ, выбив дверь. У него все только начинается. Теперь планка будет стоять еще выше, мы в него верим. У нас появился еще один классный вратарь. Он должен стоять выше всех среди вратарей на драфте НХЛ.

Визитная карточка Набокова – скорость. Он очень быстрый, хорошо читает игру. Очень сильно прибавил в психологическом плане. Илья почувствовал уверенность и поддержку со стороны тренерского штаба, это помогло ему блестяще сыграть в плей-офф», – сказал экс-вратарь сборной России и олимпийский чемпион Василий Кошечкин

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