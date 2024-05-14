Кошечкин о Набокове: «Илья ворвался в КХЛ, выбив дверь. В НХЛ на драфте он должен стоять выше всех среди вратарей»

Василий Кошечкин высоко оценил уровень навыков Ильи Набокова.

Ранее 21-летний вратарь «Магнитки» стал самым ценным игроком в Кубке Гагарина и был признан лучшим молодым хоккеистом сезона.

«Илья ворвался в , выбив дверь. У него все только начинается. Теперь планка будет стоять еще выше, мы в него верим. У нас появился еще один классный вратарь. Он должен стоять выше всех среди вратарей на драфте .

Визитная карточка Набокова – скорость. Он очень быстрый, хорошо читает игру. Очень сильно прибавил в психологическом плане. почувствовал уверенность и поддержку со стороны тренерского штаба, это помогло ему блестяще сыграть в плей-офф», – сказал экс-вратарь сборной России и олимпийский чемпион .