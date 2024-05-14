Голдобин о чемпионской гонке в РПЛ: «Если у «Спартака» нет шансов, пусть «Динамо» выигрывает»
Николай Голдобин пожелал футбольному «Динамо» выиграть чемпионство в Мир РПЛ.
Ранее 28-летний форвард заявил, что посещает матчи футбольного «Спартака» и сравнил уровень НХЛ и КХЛ.
«Если у «Спартака» нет шансов на чемпионство, тогда пусть «Динамо» выигрывает», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Футбольное «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 53 очка за 2 тура до завершения чемпионата России. «Спартак» занимает пятую строчку, заработав 46 баллов.