Голдобин о чемпионской гонке в РПЛ: «Если у «Спартака» нет шансов, пусть «Динамо» выигрывает»

Николай Голдобин пожелал футбольному «Динамо» выиграть чемпионство в Мир РПЛ.

Ранее 28-летний форвард заявил, что посещает матчи футбольного «Спартака» и сравнил уровень НХЛ и .

«Если у « » нет шансов на чемпионство, тогда пусть « » выигрывает», – сказал нападающий «Спартака» .

Футбольное «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 53 очка за 2 тура до завершения чемпионата России. «Спартак» занимает пятую строчку, заработав 46 баллов.