Голдобин о чемпионской гонке в РПЛ: «Если у «Спартака» нет шансов, пусть «Динамо» выигрывает»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва КХЛ Динамо Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин пожелал футбольному «Динамо» выиграть чемпионство в Мир РПЛ.

Ранее 28-летний форвард заявил, что посещает матчи футбольного «Спартака» и сравнил уровень НХЛ и КХЛ

«Если у «Спартака» нет шансов на чемпионство, тогда пусть «Динамо» выигрывает», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

Футбольное «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 53 очка за 2 тура до завершения чемпионата России. «Спартак» занимает пятую строчку, заработав 46 баллов.

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