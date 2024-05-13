Даллас – Колорадо: прогноз на пятый матч 16 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 6

Счет в серии 3 – 1 (3 : 4 ОТ, 5 : 3, 4 : 1, 5 : 1)

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В серии этих команд все развивается довольно буднично, хотя изначально предполагалось, что здесь могут быть полноценные семь поединков. Многие и ставили на «Колорадо Эвеланш», считая, что их первое звено в одиночку сможет добыть победу. Не то чтобы слабым был «Даллас», недаром южане выиграли Западную конференцию. Но уж слишком натужной вышла их предыдущая серия против «Вегас Голден Найтс». Первые два поединка в Далласе только укрепили это мнение. Вновь техасцы начали серию с поражения и несмотря на победу во второй игре все равно утратили преимущество своей площадки. У «Старз» нет такого лидера как Нэтан Маккиннон, нет и ударного звена, но козыри команды в том, что угроза соперникам исходит от разных хоккеистов. Южане смогли в третьем матче быстро вернуть преимущество своей площадке, а аккурат перед четвертой игрой из стана «Колорадо» стали поступать тревожные новости. Связаны они были с Валерием Ничушкиным. Лучший снайпер нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли вновь остался вне игры, нарушив программу реабилитации. Дело серьезное, в НХЛ к этому относятся очень строго и теперь россиянин рискует не появиться на на льду аж до ноября, не говоря уже о нынешнем турнире.

Роль Ничушкина в атакующих построениях сложно преувеличить. Он ключевой игрок при игре в неравных составах, причем как в большинстве, так и в меньшинстве. Так что удар по хозяевам оказался серьезным. Начало матча прошло в обоюдоострых атаках, но у гостей они выглядели более опасными. Их настойчивость привела к первому удалению в составе «Колорадо». Александр Георигев пару раз спас свою команду, а следом право сыграть в большинстве заработали хозяева. Но начало розыгрыша вышло ужасным. Кэйл Макар потерял шайбу в своей зоне, дальше игроки «Эвеланш» как завороженные наблюдали три подряд броска по своим воротам. С двумя голкипер справился, но с добиванием Уайтта Джонстона поделать уже ничего не смог. За себя говорила статистика бросков 16 – 2 в пользу гостей после первых 20 минут. На шестой минуте второго периода «Старз» все же реализовали большинство, у Джонстона дубль, затем Миро Хейсканен забросил третью шайбу в равных составах. Тут же Кейси Миттлстадт смог отквитать один голо, но на этом все, а гости стали играть по счету. В середине третьего периода Евгений Дадонов подкараулил отскок, забросил четвертую шайбу и по сути снял вопрос о победителе. Пятую шайбу гости забивали уже в пустые ворота. Судя по всему в Далласе состоится последний матч серии. Букмекеры предлагают на него следующие коэффициенты.

победа «Даллас Старз» — от 2,17 (Olimpbet) до 2,27 (Бетсити)

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,74 (Лига Ставок) до 2,97 (Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Даллас – Колорадо

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