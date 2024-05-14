Казахстан не забил Латвии (0:2), проиграв второй матч подряд на ЧМ-2024

Сборная Казахстана проиграла второй матч подряд на ЧМ по хоккею.

Команда под руководством тренера уступила сборной Латвии (0:2) в игре ЧМ-2024.

Это второй поражение кряду для казахстанской сборной – прежде команда уступила команде Словакии (2:6).

Всего в трех матчах турнира одержала одну победу – над командой Франции (3:1). Казахстан, имея в активе три очка, находится на пятой позиции в турнирной таблице в группе B.

под руководством Харийса Витолиньша выиграла все три матча на турнире и располагается на второй строчке с 7 баллами в группе B.

Команда Казахстана продолжит чемпионат 16 мая матчем против сборной Швеции.