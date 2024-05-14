Казахстан не забил Латвии (0:2), проиграв второй матч подряд на ЧМ-2024
Сборная Казахстана проиграла второй матч подряд на ЧМ по хоккею.
Команда под руководством тренера Галыма Мамбеталиева уступила сборной Латвии (0:2) в игре ЧМ-2024.
Это второй поражение кряду для казахстанской сборной – прежде команда уступила команде Словакии (2:6).
Всего в трех матчах турнира сборная Казахстана одержала одну победу – над командой Франции (3:1). Казахстан, имея в активе три очка, находится на пятой позиции в турнирной таблице в группе B.
Сборная Латвии под руководством Харийса Витолиньша выиграла все три матча на турнире и располагается на второй строчке с 7 баллами в группе B.
Команда Казахстана продолжит чемпионат 16 мая матчем против сборной Швеции.
В целом игра была относительно равная, но класс латышей повыше. Приятно за Гудлевскиса - первый матч в сборной за 5 лет и сразу сухарь. Отлично отыграл.
Если выиграют у Германии и очко другое зацепят против фаворитов, то могут выйти из группы, а там уже в ПО может быть что угодно.