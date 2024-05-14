Казахстан не забил Латвии (0:2), проиграв второй матч подряд на ЧМ-2024

Теги Сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею Галым Мамбеталиев Барыс ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Хоккей

Сборная Казахстана проиграла второй матч подряд на ЧМ по хоккею.

Команда под руководством тренера Галыма Мамбеталиева уступила сборной Латвии (0:2) в игре ЧМ-2024.

Это второй поражение кряду для казахстанской сборной – прежде команда уступила команде Словакии (2:6).

Всего в трех матчах турнира сборная Казахстана одержала одну победу – над командой Франции (3:1). Казахстан, имея в активе три очка, находится на пятой позиции в турнирной таблице в группе B.

Сборная Латвии под руководством Харийса Витолиньша выиграла все три матча на турнире и располагается на второй строчке с 7 баллами в группе B.

Команда Казахстана продолжит чемпионат 16 мая матчем против сборной Швеции.

14 комментариев
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Вот это Третьяк с РоРо натренировал соседей!
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+17
видна рука грандмастера, который гонял казахов и готовил к ЧМ
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Недонатренировал один финский еврей.
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Плохо их кучерявый тренировал
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у латвии команда в основном из европейских чемпионатов, выходит они круче чем кхл
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Второй ЧМ подряд в сухую обыгрываем казах и в целом выиграли 5 из 6 игр на ЧМ. Походу, это наш клиент. )))

В целом игра была относительно равная, но класс латышей повыше. Приятно за Гудлевскиса - первый матч в сборной за 5 лет и сразу сухарь. Отлично отыграл.
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Латвийцы 3-й матч уже выиграли у своих прямых конкурентов за 4-е место (явно первая тройка Швеция, Словакия, США).
Если выиграют у Германии и очко другое зацепят против фаворитов, то могут выйти из группы, а там уже в ПО может быть что угодно.
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Какой тренер, такой и результат. Галымке вообще никого нельзя доверять, только до руководства всё никак не дойдёт. Последнее место в КХЛ им не о чём не намекнуло.
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Ответ Alexey Drugov
Вот это Третьяк с РоРо натренировал соседей!
В данном случае они натренировали Латвийцев, которые наверняка посмотрели все игры Казахстана с Р-25, а также кучу игр СКА под предводительством Р-800
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Ответ kost68
у латвии команда в основном из европейских чемпионатов, выходит они круче чем кхл
Круче худшей команды КХЛ*
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