Экс-директор «Трактора» Баландин: «Не верю, что «Ак Барс» будет среди лидеров. Гатиятулин как игрок боялся ошибиться, медленный. Сомневаюсь, что он сможет поставить атакующий хоккей»

Андрей Баландин высказался о назначении Анвара Гатиятулина тренером «Ак Барса».

– Я рад, что подписал контракт. Теперь ему предоставляется хорошая возможность, чтобы доказать, что он действительно тренер с большой буквы.

« » я считаю топ-клубом, там созданы все условия. Теперь все зависит только от него.

Гатиятулину нужно будет доказать, что он умеет, чему научился в « » за эти годы и что узнал, съездив в Америку. Желаем ему только удачи.

– Какой результат, на ваш взгляд, сможет показать «Ак Барс» под руководством Гатиятулина?

– Предугадать сложно. Ему дают два года, чтобы он перестроил команду. Может случиться и так, что в случае неудачной селекции и плохого старта его могут убрать через два месяца.

Возможно, что «Ак Барс» будет идти в серединке. Не верю, что команда будет в числе лидеров, скорее всего, на третьем-четвертом месте в конференции.

– Может ли «Ак Барс» показывать активный хоккей, как теперь обещает Гатиятулин?

– Я не верю, что он изменился как тренер. Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно самому понимать эту игру.

Гатиятулин был защитником оборонительного плана, а хоккеисты этого амплуа заточены на оборону и на боязнь ошибки. Как игрок он был медленный, с плохим катанием и всегда боялся ошибиться. Это психология, ее уже не поменять.

Тем более, он берет в штаб тех людей, с которыми работал в Челябинске.

Кто мешал Алексею Тертышному в «Тракторе» поставить большинство и нападение? Дай Бог, конечно, чтобы у Гатиятулина получилось. Но я сомневаюсь, что он сможет поставить новый, атакующий хоккей.

Скорее всего, «Ак Барс» будет тяготеть к строгой обороне и играть на контратаках. Видимо, в Казани люди верят в Гатиятулина и в его понимание игры, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.