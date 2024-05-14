Экс-директор «Трактора» Баландин: «Не верю, что «Ак Барс» будет среди лидеров. Гатиятулин как игрок боялся ошибиться, медленный. Сомневаюсь, что он сможет поставить атакующий хоккей»
Андрей Баландин высказался о назначении Анвара Гатиятулина тренером «Ак Барса».
– Я рад, что Анвар подписал контракт. Теперь ему предоставляется хорошая возможность, чтобы доказать, что он действительно тренер с большой буквы.
«Ак Барс» я считаю топ-клубом, там созданы все условия. Теперь все зависит только от него.
Гатиятулину нужно будет доказать, что он умеет, чему научился в «Тракторе» за эти годы и что узнал, съездив в Америку. Желаем ему только удачи.
– Какой результат, на ваш взгляд, сможет показать «Ак Барс» под руководством Гатиятулина?
– Предугадать сложно. Ему дают два года, чтобы он перестроил команду. Может случиться и так, что в случае неудачной селекции и плохого старта его могут убрать через два месяца.
Возможно, что «Ак Барс» будет идти в серединке. Не верю, что команда будет в числе лидеров, скорее всего, на третьем-четвертом месте в конференции.
– Может ли «Ак Барс» показывать активный хоккей, как теперь обещает Гатиятулин?
– Я не верю, что он изменился как тренер. Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно самому понимать эту игру.
Гатиятулин был защитником оборонительного плана, а хоккеисты этого амплуа заточены на оборону и на боязнь ошибки. Как игрок он был медленный, с плохим катанием и всегда боялся ошибиться. Это психология, ее уже не поменять.
Тем более, он берет в штаб тех людей, с которыми работал в Челябинске.
Кто мешал Алексею Тертышному в «Тракторе» поставить большинство и нападение? Дай Бог, конечно, чтобы у Гатиятулина получилось. Но я сомневаюсь, что он сможет поставить новый, атакующий хоккей.
Скорее всего, «Ак Барс» будет тяготеть к строгой обороне и играть на контратаках. Видимо, в Казани люди верят в Гатиятулина и в его понимание игры, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.