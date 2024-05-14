Экс-директор «Трактора» Баландин: «Не верю, что «Ак Барс» будет среди лидеров. Гатиятулин как игрок боялся ошибиться, медленный. Сомневаюсь, что он сможет поставить атакующий хоккей»

Теги Ак Барс Трактор Алексей Тертышный КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Андрей Баландин высказался о назначении Анвара Гатиятулина тренером «Ак Барса».

– Я рад, что Анвар подписал контракт. Теперь ему предоставляется хорошая возможность, чтобы доказать, что он действительно тренер с большой буквы.

«Ак Барс» я считаю топ-клубом, там созданы все условия. Теперь все зависит только от него.

Гатиятулину нужно будет доказать, что он умеет, чему научился в «Тракторе» за эти годы и что узнал, съездив в Америку. Желаем ему только удачи.

– Какой результат, на ваш взгляд, сможет показать «Ак Барс» под руководством Гатиятулина?

– Предугадать сложно. Ему дают два года, чтобы он перестроил команду. Может случиться и так, что в случае неудачной селекции и плохого старта его могут убрать через два месяца.

Возможно, что «Ак Барс» будет идти в серединке. Не верю, что команда будет в числе лидеров, скорее всего, на третьем-четвертом месте в конференции.

– Может ли «Ак Барс» показывать активный хоккей, как теперь обещает Гатиятулин?

– Я не верю, что он изменился как тренер. Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно самому понимать эту игру.

Гатиятулин был защитником оборонительного плана, а хоккеисты этого амплуа заточены на оборону и на боязнь ошибки. Как игрок он был медленный, с плохим катанием и всегда боялся ошибиться. Это психология, ее уже не поменять.

Тем более, он берет в штаб тех людей, с которыми работал в Челябинске.

Кто мешал Алексею Тертышному в «Тракторе» поставить большинство и нападение? Дай Бог, конечно, чтобы у Гатиятулина получилось. Но я сомневаюсь, что он сможет поставить новый, атакующий хоккей.

Скорее всего, «Ак Барс» будет тяготеть к строгой обороне и играть на контратаках. Видимо, в Казани люди верят в Гатиятулина и в его понимание игры, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

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