Колорадо – Даллас: прогноз на четвертый матч 14 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 2 (4 : 3 ОТ, 3 : 5, 1 : 4)

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Команды переехали в Денвер, но гости начали третий матч серии по-хозяйски, сразу создав несколько опасных моментов у ворот Александра Георгиева. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» быстро пришли в себя, перехватили инициативу и стали постоянно тревожить Джейка Эттинджера. У «Далласа» случилось два подряд удаления, но оба раза удалось выстоять в меньшинстве, а за полторы минуты до конца первого периода Логан Станковен сумел открыть счет. Гол стал первым в плей-офф для молодого нападающего техасцев. Интересно, что Логан лишь в этом сезоне дебютировал в НХЛ, в период с 24 марта по 20 февраля забросил шесть шайб, но с тех пор для него наступила голевая засуха. Во втором периоде «лавины» усилили натиск на ворота Эттинджера, к середине игроковго отрезка нанесли вдвое больше бросков и сумели сравнять счет. Микко Рантанен оказался расторопнее всех на пятаке и забросил свою третью шайбу в нынешнем плей-офф. Но долго радоваться не пришлось. Через пять минут хоккеисты «Далласа» вошли в зону хозяев, и Евгений Дадонов выдал пас-конфетку на Тайлера Сегина, которому оставалось только подставить клюшку.

«Колорадо» вновь пришлось отыгрываться, однако в третьем периоде команда напоминала боксера, который сделал ставку на первые раунды, а в дальнейшем вымахался и стал много пропускать. Атаки «Далласа» были очень опасными, несколько раз Георгиеву пришлось спасать свою команду. В итоге Джаред Беднар вынужден был снять своего вратаря и надеяться на удачу в формате шесть на пять. Но откуда ей взяться, если в течение двух последних матчей у «Эвеланш» было шесть попыток большинства и реализация ноль. На последних минутах придумать в зоне гостей ничего не удалось. Напротив, по дублю оформили Сегин и Станковен, которые забрасывали шайбы в пустые ворота. Хоккеисты «Колорадо» как заработали преимущество своей площадки, так же быстро его отдали. Беднар на послематчевой пресс-конференции не скрывал разочарования, сетовал на плохую игру в обороне и неэффективность бригад большинства. Тренер гостей Питер Дебур, напротив, высказал мысль о том, что вряд ли какой-либо наставник видел идеальную игру своей команде, но то, что с показали его игроки в третьем матче было близким к идеалу. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,19 (BetBoom) до 2,28 (Бетсити)

победа «Даллас Старз» — от 2,69 (BetBoom) до 2,88 (Olimpbet)

Где смотреть четвертый матч Колорадо – Даллас

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