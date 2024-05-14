Плющев о независимости КХЛ: «Сборная для россиян, как и для СССР, – это звезда на небе. Это лучшее, что есть в стране. Игнорировать ее интересы в интересах клуба – полный нонсенс»

Владимир Плющев назвал нонсенсом игнорирование интересов сборной России.

– Нет ли у вас опасения, что это отделение повредит сборной России? Допустим, КХЛ скажет: «Мы не будем делать окна для пауз на игры сборной и игроков не отпустим».

– Если в КХЛ есть люди, у которых плохо с соображением, тогда возможен такой вариант.

Все же прекрасно понимают, что такое сборная для России. И что такое участие игроков в национальной сборной России. Такое просто невозможно само по себе.

А если это будет, то, я думаю, просто закроют все. Сборная команда для россиян, точно так же, как для жителей СССР, это всегда была звезда на небе, на которую смотрели, радовались, молились, возмущались.

Сборная – это представитель страны на международной арене. Сборная – это то, что есть на сегодняшний день лучшее в нашей стране.

И лишить возможности игроков участвовать в сборной команды или проигнорировать интересы сборной в интересах клуба или в интересах какого-нибудь руководителя клуба – это полный нонсенс.

Практически все руководители клубов так или иначе относятся к государственным структурам или к полугосударственным.

Вы же прекрасно понимаете, какое может быть решение, если что-то будет не в интересах сборной команды, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.