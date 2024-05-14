Щитов о Разине: «Чемпионскую команду можно построить за год, он доказал. Образец и ориентир для будущих тренеров. Отмечу руководство «Металлурга» – дали карт-бланш, поверили»

Теги Металлург Мг Северсталь Ижсталь Автомобилист Никита Щитов Сергей Гомоляко КХЛ Кубок Гагарина Югра ТХК Андрей Разин ВХЛ Адмирал детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов назвал Андрея Разина образцом для других тренеров в КХЛ.

Под руководством тренера «Металлург» завоевал Кубок Гагарина-2024. Вчера Андрей Разин был признан лучшим тренером сезона.

– Разин – классный специалист. Он образец и ориентир для будущих тренеров. Он начинал свою работу в детском хоккее, потом карабкался, цеплялся в ВХЛ. Это все происходило на наших глазах.

Мы видели, как он буквально дрался за команду – все помнят эти кадры матча его «Ижстали» с «ТХК». Потом у Разина были «Автомобилист», «Югра», «Адмирал», «Северсталь». Карьера у него складывалась не гладко. У Разина были ошибки в общении с игроками, но он учился, совершенствовался.

Он единственный тренер в лиге, который был открыт, интересно вел свои соцсети. Было очень интересно почитать телеграм‑канал Разина. Вообще он сам по себе очень интересный человек.

С ним приятно общаться, интересно послушать его пресс‑конференции, у него нестандартные ответы. Это логично, ведь он был прекрасным игроком – умным центральным нападающим. Разин абсолютно заслуженно получил награду лучшему тренеру.

И здесь стоит отметить руководство «Металлурга» – Сергея Гомоляко, который пригласил Разина, поверил в него, дал карт‑бланш. Остается только порадоваться за Магнитогорск.

– Удивлены, что Разину за один год удалось сделать команду чемпионом, хотя перестройка была довольно масштабной?

– Да, конечно, удивился. Разин доказал, что чемпионскую команду можно построить за год. Для многих это вызов. Теперь некоторые руководители не смогут списывать слабые результаты на перестройку. Разин показал, что можно быстро добиваться результата своими ребятами, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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1 комментарий
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Разин побидил не случайно, очень много впитал от хоккея ссср. Игроки хорошо катаютсья наконьках тоесть хорошая техника , плюс физика это предсезоная подготовка . В роздевалки очень хорошая атмосфера . В команде все вкалывают по полной , не кто не фелонит.
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