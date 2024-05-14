Щитов о Разине: «Чемпионскую команду можно построить за год, он доказал. Образец и ориентир для будущих тренеров. Отмечу руководство «Металлурга» – дали карт-бланш, поверили»

Никита Щитов назвал Андрея Разина образцом для других тренеров в КХЛ.

Под руководством тренера «Металлург» завоевал Кубок Гагарина-2024. Вчера Андрей Разин был признан лучшим тренером сезона.

– Разин – классный специалист. Он образец и ориентир для будущих тренеров. Он начинал свою работу в детском хоккее, потом карабкался, цеплялся в . Это все происходило на наших глазах.

Мы видели, как он буквально дрался за команду – все помнят эти кадры матча его « » с «ТХК». Потом у Разина были « », «Югра», «Адмирал», « ». Карьера у него складывалась не гладко. У Разина были ошибки в общении с игроками, но он учился, совершенствовался.

Он единственный тренер в лиге, который был открыт, интересно вел свои соцсети. Было очень интересно почитать телеграм‑канал Разина. Вообще он сам по себе очень интересный человек.

С ним приятно общаться, интересно послушать его пресс‑конференции, у него нестандартные ответы. Это логично, ведь он был прекрасным игроком – умным центральным нападающим. Разин абсолютно заслуженно получил награду лучшему тренеру.

И здесь стоит отметить руководство « » – Сергея Гомоляко, который пригласил Разина, поверил в него, дал карт‑бланш. Остается только порадоваться за Магнитогорск.

– Удивлены, что Разину за один год удалось сделать команду чемпионом, хотя перестройка была довольно масштабной?

– Да, конечно, удивился. Разин доказал, что чемпионскую команду можно построить за год. Для многих это вызов. Теперь некоторые руководители не смогут списывать слабые результаты на перестройку. Разин показал, что можно быстро добиваться результата своими ребятами, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.