Флорида – Бостон: прогноз на пятый матч 15 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 1 (1 : 5, 6 : 1, 6 : 2, 3 : 2)

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«Бостон Брюинз» стараются в каждом матче серии навязать борьбу «Флориде», но пока все тщетно. Мало того, что соперник полностью тебя переигрывает и владеет преимуществом, так еще и выбывают основные игроки. Брэд Маршанд так и не смог восстановиться к четвертому матчу после силового приема от Сэма Беннетта, примененного в прошлой игре. В Бостоне посчитали тот прием грязным, но судьи не выписали даже малого штрафа. Пусть в составе не было Маршанда, который до этого не пропускал поединки плей-офф на протяжении 156 матчей подряд, но на стороне «Брюинз» была местная публика, которая старалась всеми средствами завести свою команду. Впрочем, после ледового побоища во втором матче теперь каждая игра принципиальная. Команды обменялись опасными моментами уже на первых минутах. Хоккеисты «Флориды» выложили в своей зоне шайбу под бросок нападающему хозяев, и Сергею Бобровскому пришлось спасать свою команду. Тут же выход один в ноль состоялся у Владимира Тарасенко, и теперь уже Джереми Свайману в шпагате отразил шайбу. Вскоре пошли первые удаления, но если гостям не удалось реализовать большинство, то хозяева смогли разыграть лишнего после того, как на скамейку штрафников отправился Аарон Экблад. Джейк Дебраск вывел на бросок Давида Пастрняка и тот мощным щелчком отправил шайбу в ворота.

Прошло шесть с небольшим минут, и Брэндон Карло удвоил преимущество своей команды. Вновь неразбериха в своей зоне игроков «Пантерз» привела к тому, что шайбу подарили защитнику хозяев. Такие ошибки в матчах с более сильными соперниками могут сильно навредить. Тем не менее главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что ему нравится как играет его команда, которая действительно контролировала ход матча. Голы в ворота Сваймена не заставили себя ждать. Первому поспособствовал сам вратарь, когда пропустил в ближний угол от Антона Лунделля. Для молодого финского нападающего эта шайба стала первой в карьере в плей-офф. В начале третьего периода тот самый Беннетт в большинстве сравнял счет. Джим Монтгомери попросил судей посмотреть эпизод на предмет помехи вратарю, но бесполезно. Автором победной шайбы в середине третьего периода стал Александр Барков. В итоге счет бросков в этой игре 41 – 18 в пользу «Флориды», и пятый матч может стать последним в этой серии.

победа «Флориды Пантерз» — от 1,79 (BetBoom) до 1,86 (Бетсити)

победа «Бостон Брюинз» — от 3,70 (Бетсити) до 3,85 (Pari)

Где смотреть пятый матч Флорида – Бостон

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