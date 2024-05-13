Даллас – Колорадо где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 16 мая
В четверг, 16 мая, сыграют Даллас и Колорадо в пятом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Даллас – Колорадо
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Даллас
- Колорадо – Даллас : 1 – 5
- Колорадо – Даллас : 1 – 4
- Даллас – Колорадо : 5 – 3
- Даллас – Колорадо : 3 – 4
- Даллас – Вегас : 2 – 1
Последние матчи Колорадо
- Колорадо – Даллас : 1 – 5
- Колорадо – Даллас : 1 – 4
- Даллас – Колорадо : 5 – 3
- Даллас – Колорадо : 3 – 4
Прогноз на пятый матч Даллас – Колорадо
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