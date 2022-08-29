Свечков про обмен в «Спартак»: «Все говорили: «Вас обменяли», на что я ответил: «Вы серьезно? Мне родителям звонить или это так, по приколу?»

рассказал о деталях обмена из в .

– Ты готовился к сезону сначала в СКА, а затем в «Спартаке». Как прошла предсезонка?

– Я очень рад, что попал в систему «Спартака» и переехал в Москву. Хороший город, хорошая система и руководство. Партнеры по раздевалке меня поддержали. Я стараюсь как можно быстрее влиться в коллектив. Только позитив.

– Как узнал о нашумевшем массовом обмене из СКА, как отреагировал на него?

– Мы в футбол с ребятами играли. Прихожу, а у меня семь пропущенных от начальника команды! И Роман Борисович (Ротенберг) меня подозвал в раздевалочку.

Мне все говорили: «Вас обменяли», на что я ответил: «Вы серьезно? Мне родителям звонить или это так, по приколу?». Оказалось, что это все-таки серьезно.

Пошел, позвонил родителям, и через два часа мы уже были в «Лужниках», откуда поехал с командой на сборы.

– Какими были последние слова от Романа Борисовича? Как он объяснил этот обмен?

– Он поблагодарил меня за работу в СКА и чемпионство в МХЛ, а также сказал, что в «Спартаке» у нас будет больше шансов закрепиться в составе команды КХЛ.

– Какие впечатления от работы с Борисом Олеговичем Мироновым?

– Положительные. Я считаю, что это большой профессионал своего дела. Он нам показывает много видео.

Весь тренерский штаб предоставляет нам очень много информации по нашей игре и о том, в чем можно было бы добавить. Двигаемся вперед и улучшаем свою игру.

– Какие у тебя ожидания от нового сезона?

– Конечно, моя первоочередная задача – закрепиться в команде , получать свое игровое время и выигрывать с командой. Надеюсь, что нам удастся без проблем забраться в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина.