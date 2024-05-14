Украинский флаг убрали с трибун на матче Казахстана с Латвией на ЧМ

Организаторы ЧМ убрали флаг Украины на матче сборных Казахстана и Латвии.

обыграла команду (2:0) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Во время трансляции матча в кадр попал флаг Украины, который был расположен рядом с латвийским. После этого сотрудники « » в Остраве убрали украинский флаг,

«Организаторы турнира вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. ИИХФ напоминает, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц.

Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны. Такая процедура уже действует в течение всего чемпионата мира и ряда других турниров на аналогичном уровне», – заявили в пресс-службе .