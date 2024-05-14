ЧМ по хоккею 2024. Казахстан против Латвии, Дания – Норвегия, Канада сыграет с Австрией, Польша – с Францией

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В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Дании сыграет с Норвегией, команда Казахстана – с Латвией, Канада будет противостоять Австрии, Польша – Франции.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют. 

Чемпионат мира-2024

Группа А

Дания – Норвегия
Дата проведения
14 мая, 17.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Канада – Австрия
Дата проведения
14 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Казахстан – Латвия
Дата проведения
14 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

 

Польша – Франция
Дата проведения
14 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

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9 комментариев
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Вот он момент истины. Кто победит, Ротенберг спаринговавший Казахстан или смешные ребята из прибалтийской республики подтянутые по политическим моментам.
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Вот и посмотрим, насколько Кожевников подготовил нашу сборную
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Ответ АлАл
Для Казахстана игра с Латвией наиболее важная, желаю соседям победы и без травм.
Мне кажется ни Казахстан ни Латвия к сожалению не выйдут из группы :( если только не случится чуда и не отберут очки к США/Германии/Словакии
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Ответ Западная Двина
Смешные ребята в высшем дивизионе играют с 1997го года. Причем здесь политические причины?
Это вам лучше спросить у Плющева, он подтянул к ЧМ политические моменты.

https://m.sports.ru/hockey/1116066198-vladimir-plyushhev.html
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