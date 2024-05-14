ЧМ по хоккею 2024. Казахстан против Латвии, Дания – Норвегия, Канада сыграет с Австрией, Польша – с Францией
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Дании сыграет с Норвегией, команда Казахстана – с Латвией, Канада будет противостоять Австрии, Польша – Франции.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2024
Группа А
- Дата проведения
- 14 мая, 17.20, «O2 Арена»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.20, «O2 Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 14 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
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