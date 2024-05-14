Баширов об уходе Башкирова: «Металлург» на нас не выходил – станем чемпионами, тоже будем так себя вести, наверное. Общение с агентом трудно назвать переговорами – был ультимативный тон»
Ринат Баширов прокомментировал переход Данила Башкирова в «Металлург».
22-летний нападающий покинул уфимский клуб и перешел в «Металлург» после того, как «Салават» не стал повторять контрактное предложение форварду.
– Оффершиты в НХЛ считаются дурным тоном. В КХЛ ситуация другая. Через оффершит «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» Данила Башкирова. Как переход выглядел с вашей стороны?
– Вы правы. Эта ситуация выглядела плохо. С нами никто не разговаривал. Общение с агентом трудно было назвать переговорами. Больше это был ультимативный тон. Мы предлагали суммы, адекватные рынку.
«Салават Юлаев» не стал чемпионом в этом году. Поэтому требовать с нас трехкратное увеличение зарплаты мы посчитали неверным. Заключение контракта в той сумме, которая нам предлагалась, тоже неверно по отношению к игрокам, которые уже подписали контракты с другими условиями.
История нехорошая, мы сделали выводы. «Металлург» на нас не выходил, переговоры не вел. Видимо, чемпионство это позволяет. Наверное, когда мы тоже будем чемпионами, тоже так будем себя вести, – сказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.