Баширов об уходе Башкирова: «Металлург» на нас не выходил – станем чемпионами, тоже будем так себя вести, наверное. Общение с агентом трудно назвать переговорами – был ультимативный тон»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Данил Башкиров Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов прокомментировал переход Данила Башкирова в «Металлург».

22-летний нападающий покинул уфимский клуб и перешел в «Металлург» после того, как «Салават» не стал повторять контрактное предложение форварду. 

– Оффершиты в НХЛ считаются дурным тоном. В КХЛ ситуация другая. Через оффершит «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» Данила Башкирова. Как переход выглядел с вашей стороны?

– Вы правы. Эта ситуация выглядела плохо. С нами никто не разговаривал. Общение с агентом трудно было назвать переговорами. Больше это был ультимативный тон. Мы предлагали суммы, адекватные рынку.

«Салават Юлаев» не стал чемпионом в этом году. Поэтому требовать с нас трехкратное увеличение зарплаты мы посчитали неверным. Заключение контракта в той сумме, которая нам предлагалась, тоже неверно по отношению к игрокам, которые уже подписали контракты с другими условиями.

История нехорошая, мы сделали выводы. «Металлург» на нас не выходил, переговоры не вел. Видимо, чемпионство это позволяет. Наверное, когда мы тоже будем чемпионами, тоже так будем себя вести, – сказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

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4 комментария
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детский сад
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Кто это мы? Сомневаюсь, что при вас СЮ сможет быть чемпионом. Если только по набиванию кармана бабками.
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Вы же лохи.Вот почему металлург с Вами не разговаривали.
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Ответ povestok.net
детский сад
Ни говори, повторили бы предложение и вопрос закрыт. Так то магниты за него хорошие деньги дали, местные болельщики кипят, что он таких не стоит
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