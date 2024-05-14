Тренер «Салавата» Бирюков: «Мы выиграем в следующем сезоне, думаю. Хорошая команда, игроки. В КХЛ шансы есть плюс-минус у всех»
Евгений Бирюков высказался о желании выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым».
– Как у игрока у вас не получилось завоевать Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Теперь хотите выиграть как тренер?
– Теперь, конечно, да. У нас хорошая команда, хорошие игроки, хорошая организация. Все в наших руках.
В КХЛ сейчас непредсказуемые результаты и это здорово, потому что шансы есть плюс-минус у всех.
И я думаю, что в следующем году мы выиграем, – сказал тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, ранее завершивший карьеру в качестве хоккеиста и выигравший приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона КХЛ.