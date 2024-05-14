Баландин о Ничушкине: «Может быть провокация. Есть люди, которым не нравится выступление Валерия – много забивает. Могут провоцировать уход из НХЛ. У России и США напряженные отношения»

Андрей Баландин прокомментировал дисквалификацию Валерия Ничушкина.

Российский нападающий « » попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Мне очень жалко, что так произошло, рецедив – очень плохо. Но опять же могут быть подводные течения.

Наверное, есть люди, которым не нравится нынешнее выступление Ничушкина – он играет здорово и забивает много голов. Может быть какая-то провокация. В наше время все возможно. Могут провоцировать, чтобы он ушел из НХЛ.

Злопыхатели всегда есть, тем более что между Россией и США напряженные отношения.

И очень жалко, что Ничушкина отстранили, потому что команда на него надеялась, и он на сегодняшний день являлся ее лидером и устанавливал рекорды в плей-офф.

Будем надеяться, что все обойдется. Очень странная ситуация. Ничушкин должен был понять все после первого раза.

Надеюсь, потом объявят, что это ошибка», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.