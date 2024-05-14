Баландин о Ничушкине: «Может быть провокация. Есть люди, которым не нравится выступление Валерия – много забивает. Могут провоцировать уход из НХЛ. У России и США напряженные отношения»
Андрей Баландин прокомментировал дисквалификацию Валерия Ничушкина.
Российский нападающий «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.
«Мне очень жалко, что так произошло, рецедив – очень плохо. Но опять же могут быть подводные течения.
Наверное, есть люди, которым не нравится нынешнее выступление Ничушкина – он играет здорово и забивает много голов. Может быть какая-то провокация. В наше время все возможно. Могут провоцировать, чтобы он ушел из НХЛ.
Злопыхатели всегда есть, тем более что между Россией и США напряженные отношения.
И очень жалко, что Ничушкина отстранили, потому что команда на него надеялась, и он на сегодняшний день являлся ее лидером и устанавливал рекорды в плей-офф.
Будем надеяться, что все обойдется. Очень странная ситуация. Ничушкин должен был понять все после первого раза.
Надеюсь, потом объявят, что это ошибка», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
В наши дни редко можно что-то адекватное услышать