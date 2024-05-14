Баландин о Ничушкине: «Может быть провокация. Есть люди, которым не нравится выступление Валерия – много забивает. Могут провоцировать уход из НХЛ. У России и США напряженные отношения»

Теги Трактор Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Политика Хоккей

Андрей Баландин прокомментировал дисквалификацию Валерия Ничушкина.

Российский нападающий «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Мне очень жалко, что так произошло, рецедив – очень плохо. Но опять же могут быть подводные течения.

Наверное, есть люди, которым не нравится нынешнее выступление Ничушкина – он играет здорово и забивает много голов. Может быть какая-то провокация. В наше время все возможно. Могут провоцировать, чтобы он ушел из НХЛ.

Злопыхатели всегда есть, тем более что между Россией и США напряженные отношения.

И очень жалко, что Ничушкина отстранили, потому что команда на него надеялась, и он на сегодняшний день являлся ее лидером и устанавливал рекорды в плей-офф.

Будем надеяться, что все обойдется. Очень странная ситуация. Ничушкин должен был понять все после первого раза.

Надеюсь, потом объявят, что это ошибка», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

41 комментарий
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Редко услышать можно такой дикий бред.
Не согласен.
В наши дни редко можно что-то адекватное услышать
+35
0
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Да скорее всего Макинон подсыпал что-то. От зависти
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😳🤡
+25
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+22
Редко услышать можно такой дикий бред.
+20
-1
+19
Обама мало того что все подъезды в России обоссал, а тут и такое…
+17
-1
+16
При Путине только такое наверх всплывает, лол.
+18
-3
+15
А мне нравятся такие высказывания - сразу ясно, глубокий специалист. Можно спокойно больше его не читать...
+14
-1
+13
Лютый бред.
+8
0
+8
Ответ icey_punk
Да скорее всего Макинон подсыпал что-то. От зависти
По наущению Обамы, скорее всего.
+8
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+7
Баландин внезапно ворвался в битву РР-800, Назарова и Кожевы
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Даже если Ничушкин сам признает проблему как Кузя, то додики подобные этому, будут говорить, что во рту у Вэла живут американцы и говорят не от его имени.
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Пугает, что он эту бредятину серьезно несёт. Получается Панарину нужно держать ухо в остро, как бы чего не подсыпали
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Баландин , а вот Кучеров и Панарин гораздо больше забивают , чем Ничушкин и чего то против них никаких провокаций,так что не придумывай того чего не было !
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Что он несет
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Ну куда же мы без всемирного заговора против великих русских?!
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Спортс специально разыскивает всякую нечисть)
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Сказочный....
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Этому больше не наливать
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Ага, власти США спецом отсраняют ключевого игрока американского клуба Колорадо, потому что он русский. Закусывать надо
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У Валеры проблемы с головой, мотивацией и наркотой. С политикой не мешать.
+2
0
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Наконец-то кто-то сказал об этом😅
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Редко услышать можно такой дикий бред.
Думаю все же наоборот,редко можно прочесть что-то разумное..
+3
-2
+1
Очевидно, что Макар, имеющий украинские корни, замешан в этом.
+1
0
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Фанаты Далласа из ЦРУ
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Еще одна жертва патриотического запоя.
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Года идут, а методички остаются прежними
+1
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Ответ icey_punk
Да скорее всего Макинон подсыпал что-то. От зависти
В дедушкин чай.
0
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Ответ DrDro
Не согласен. В наши дни редко можно что-то адекватное услышать
Как мы с тобой одновременно не сговариваясь)
+1
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Дед, пей 💊 а то получишь по #опе
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Конспирологи подъехали
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