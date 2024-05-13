Каролина – Рейнджерс: прогноз на шестой матч 17 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 2 – 3 (3 : 4, 3 : 4 2ОТ, 2 : 3 ОТ, 4 : 3, 4 : 1)

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Сейчас можно только посочувствовать болельщикам «Нью-Йорк Рейнджерс», у которых наверняка может возникнуть чувство дежа-вю. Помните, как в прошлом году в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» они повели со счетом 2 – 0. Две уверенные победы тогда заставили поверить в общий легкий успех, но в итоге семь матчей и молодые, голодные «дьяволы» прошли дальше. Сейчас «синерубашечники» довольно легко вышли во второй раунд, тут быстро добыли три победы подряд над «Каролиной» и расслабились. Причем после пятой игры в этом признавался и главный тренер Питер Лавиолетт и некоторые игроки. Казалось бы, с чего? Серию не выиграть, пока нет побед в четырех матчах, у «Рейнджерс» всего три, а теперь можно точно сказать, что произошел перелом. Шестая игра пройдет в Роли, где «ураганам» обеспечена мощная поддержка публики. Сами они поверили в свои силы и уже не захотят отпускать соперника. «Каролина» точно проявила характер, смогут ли теперь проявить его «Рейнджерс» или так и останутся гламурной нью-йоркской командой, которая совершает подвиги в регулярном чемпионате, а на плей-офф ее не хватает. Чемпионское окно после этого розыгрыша Кубка Стэнли для «синерубашечников» не закроется, но шансов будет все меньше, все лидеры на пике карьеры именно сейчас.

Пятый матч команд в Нью-Йорке начался с обоюдоострых атак, но у гостей они выглядели более опасными. Игорю Шестеркину приходилось спасать свою команду после выходов один ноль, бросков в упор. На противоположной стороне площадке Фредерик Андерсен тоже без дела не сидел, но работы у голкипера «Каролины» было поменьше. В конце периода глупый фол заработал Евгений Кузнецов, но «Рейнджерс» в большинстве на этот раз были не так настойчивы, как в предыдущих матчах. Зато смогли открыть счет в меньшинстве, когда на скамейке штрафников находился Джек Рословик. Выход два в одного, и Джейк Труба точно бросил над щитком Андерсена. Весь второй период хозяева удерживали преимущество. Шестеркин продолжал играть спокойно и предотвращал все угрозы. Все шло к победе. Но, как оказалось, «Каролине» нужно было забросить хотя бы одну шайбу, чтобы «Рейнджерс» рассыпались. Джордан Стаал смог переиграть Шестеркина на четвертой минуте третьего периода. Спустя две минуты Кузнецов забросил победную шайбу и отметил ее своей «птичкой». Еще через четыре минуты Джордан Мартинук в третий раз поразил ворота хозяев. Четвертая шайба влетела уже в пустые ворота, и теперь есть большая вероятность, что в этой серии мы увидим все семь матчей. Коэффициенты букмекеров на шестой поединок.

победа «Каролины Харрикейнз» — от 2,01 (BetBoom) до 2,09 (Olimpbet)

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,12 (Лига Ставок) до 3,30 (Бетсити, Pari)

Где смотреть шестой матч Каролина – Рейнджерс

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