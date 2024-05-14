Гендиректор «Трактора»: «Финал Челябинской области – это было бы здорово для хоккея в регионе. Мы рассчитывали на такой финал в сезоне»

Иван Савин высказался о возможности финала КХЛ между «Трактором» и «Металлургом».

В прошедшем сезоне «Трактор» выиграл бронзовые медали, а «Металлург» стал чемпионом.

– Можно сказать, что в этом сезоне перекрестный плей-офф пошел на пользу « »?

– Есть плюсы и минусы перекрестного плей-офф.

В целом наше ощущение намного позитивнее, чем перед стартом, когда мы достаточно скептически к этому формату относились.

Думаю, болельщики тоже оценили плюсы перекрестного плей-офф.

– Губернатор Алексей Текслер заявил, что надеется на финал Челябинской области.

– Мы тоже надеемся. Для нас не так принципиально, с кем там играть, главное – вывести «Трактор» в финал.

Если это будет « » и финал Челябинской области, то это было бы реально здорово для всего хоккея в регионе.

Честно говоря, мы рассчитывали, что и в этом году будет такой финал, – сказал генеральный директор «Трактора» .